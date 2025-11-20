Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El PP asegura que la sentencia contra el fiscal general «inhabilita también a Sánchez a seguir»

El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, emplaza al presidente del Gobierno a pedir perdón a la ciudadanía

L. O.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:26

Comenta

El PP ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a pedir perdón a pedir perdón a la ciudadanía después de que el Tribunal Supremo haya condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación. «Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez», ha censurado el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

«Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo. Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo», ha asegurado Feijóo en un mensaje compartido en la red social 'X'.

En esta misma línea se ha expresado el secretario general de los populares, Miguel Tellado, quien ha resaltado que «hoy el fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos» y ha recordado las declaraciones de Sánchez hace meses preguntándose quien iba a pedir disculpas y perdón a García Ortiz.

«'¿Quién va a pedir perdón al fiscal?' Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país», ha declarado Tellado en un mensaje en la red social. En este sentido, el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que el presidente del Gobierno «debe seguir el camino de su fiscal general». «La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir», ha aseverado.

Desde Euskadi, el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, también ha ironizado con en esa idea del perdón: '¿quién pide perdón al Fiscal General del Estado?', ha escrito acompañando el mensaje con un vídeo con las declaraciones de Sánchez.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que en su día Sánchez dijo que «la verdad se impondrá» y ha recalcado que «la verdad se ha impuesto»: «el fiscal general del Estado condenado e inhabilitado». «Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos», ha declarado Gamarra en un mensaje en la misma red social 'X'.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha enumerado las personas imputadas que rodean a Sánchez y ha afirmado que el «primer agraciado» es el fiscal general. «Condenado por el TS por revelación de secretos. Inhabilitado 2 años. El fallo ha sido 5-2», ha apostillado.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha resaltado que es un fallo «histórico»: «el fiscal general del borrado, inhabilitado». Además, ha recordado que Pedro Sánchez «exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz. Pues ahora tendrá que ser él quien pida perdón a los españoles por tanta corrupción. «La degradación es insoportable. España merece otro Gobierno«, ha añadido en la misma red social.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado que el Supremo condena al fiscal general del Estado «a pesar de la sentencia dictada por Sánchez» en su entrevista en el País, en la que aseguraba que es «inocente». «El Estado. Derecho», ha enfatizado.

