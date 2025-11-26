Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijoo abandona el hemiciclo tras la sesión de control. E. P.

El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora

En la dirección nacional creen que el exministro de Transportes se ha dado cuenta de que «le interesa empezar a colaborar» para rebajar su petición de cárcel

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:22

Comenta

En el PP tienen claro cuál va a ser la estrategia que va a seguir José Luis Ábalos para tratar de eludir la cárcel o ... intentar, al menos, estar entre rejas el menor tiempo posible. Creen que el mensaje en redes sociales del exministro de Transportes a horas de su declaración este jueves en el Tribunal Supremo confirmando la reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para lograr el apoyo de EH Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy es toda una declaración de intenciones. «A Víctor de Aldama le piden 7 años y a él 24. Se ha dado cuenta por qué y que le interesa empezar a colaborar», aseguran en el entorno de Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  3. 3

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  6. 6 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10 La boda guipuzcoana en la que el novio rechazó a la novia: «Pudo haberlo pensado antes y evitar el bochorno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora

El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora