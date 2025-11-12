Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La exdirectora de EKP, con una imagen del Puerto de Hondarribia de fondo Irekia

El PP acusa a la exdirectora de Puertos de beneficiar a un exdirigente del PNV de Gipuzkoa con la compra de combustible «a dedo»

Edurne Egaña fue recolocada la semana pasada como asesora en el Gobierno Vasco al día siguiente de ser cesada como directora de EKP

Josu García

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:57

Comenta

El Partido Popular ha acusado en la mañana de este miércoles a la exdirectora de Puertos del Gobierno Vasco Edurne Egaña de «beneficiar a ... un burukide del PNV en Gipuzkoa» con la adjudicación «a dedo» de fuertes cantidades de dinero público en contratos para la adquisición de combustible para las dársenas deportivas de Euskadi, a través de la sociedad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP) que lideraba. La compra de gasóleo sin concurso público había sido ya señalada como una irregularidad notable en una auditoria reciente llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas.

