El PP acusa a la exdirectora de Puertos de beneficiar a un exdirigente del PNV de Gipuzkoa con la compra de combustible «a dedo»

El Partido Popular ha acusado en la mañana de este miércoles a la exdirectora de Puertos del Gobierno Vasco Edurne Egaña de «beneficiar a ... un burukide del PNV en Gipuzkoa» con la adjudicación «a dedo» de fuertes cantidades de dinero público en contratos para la adquisición de combustible para las dársenas deportivas de Euskadi, a través de la sociedad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP) que lideraba. La compra de gasóleo sin concurso público había sido ya señalada como una irregularidad notable en una auditoria reciente llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas.

El PP ha desvelado que esta información, que ha obtenido a partir de una pregunta parlamentaria formulada al Gobierno Vasco. En la respuesta del Ejecutivo se reconoce que se adquirieron 16,93 millones de euros en hidrocarburos a cuatro empresas entre los años 2001 y 2024. En este 2025, EKP ha variado su política y ha licitado un concurso para abrir la competencia y cumplir con el mandato del Tribunal de Cuentas.

Estas nuevas irregularidades han sido sacadas a la luz por la parlamentaria popular Ana Morales y por Javier de Andrés. Han dado el nombre de las cuatro empresas supuestamente beneficiadas de estas compras directas de EKP. «Una de las mercantiles ha estado presidida en parte de ese periodo por un alto cargo del PNV y juntero en Gipuzkoa», han señalado. Y, aunque no lo han dicho de manera explícita, esa mercantil sería una comercial de gasóleos con sede en Izurtza, una sociedad que estuvo controlada por un empresario recientemente fallecido y que, según el PP, habría tenido una vinculación directa con los jeltzales.

Ana Morales ha expresado su «preocupación y perplejidad» por este asunto y por la recolocación de Edurne Egaña. «Su cese fue un cambio cosmético». Además de las supuestas irregularidades por la compra de combustible «a dedo», Morales también ha destacado los litigios y el fiasco de la sentencia de Plentzia, que anula todo el sistema de concesión de amarres en Euskadi.

La parlamentaria ha llamado la atención también sobre las «sospechas» de amiguismo que sobrevuelan la gestión de Egaña. Y ha advertido de que lo sucedido con el combustible, además de reprochable, ha supuesto «un quebranto» para las arcas públicas.

Javier de Andrés, por su parte, se ha preguntado «qué es lo que le debe el PNV a la señora Egaña para seguir manteniéndola». Y ha insistido en que «si esto no es un escándalo, no sé qué más hace falta». De Andrés ha apuntado que el PP seguirá investigando este asunto y que no descarta llevar los resultados de esas pesquisas a la Fiscalía. «El PNV actúa como un lobby de intereses particulares y para beneficiar al propio PNV», ha concluido.