Eric Storm analiza el comportamiento de las nuevas generaciones ante la cuestión de la identidad.

Eric Storm

Historiador
«El populismo de derechas moviliza la ansiedad de los chicos jóvenes»

El investigador holandés analiza la emergencia de los nacionalismos: la identidad vuelve cuando la geopolítica se fractura

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

El holandés Eric Storm, historiador y profesor de Historia Contemporánea en Leiden, la más antigua de los Países Bajos, sostiene que «los populismos de derechas ... movilizan la ansiedad de los chicos jóvenes con discursos ultranacionalistas». Su último libro 'Nacionalismo: una historia mundial', que acaba de ser traducido al castellano, reflexiona sobre los nuevos desafíos de la identidad.

