Los populares consideran que la subida de la RGI es «inasumible» El PP anuncia su negativa y EH Bildu avisa al Ejecutivo de que aún está a tiempo de «no imponer» su proyecto de ley AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 30 enero 2019, 06:48

«No, no y no». Sin rodeos ni medias tintas, fuente de la dirección del PP vasco anunciaron ayer que los nueve parlamentarios de la formación emitirán en el Parlamento autonómico su voto negativo para no favorecer la aprobación de la Ley de Medidas Presupuestarias Urgentes avalada por el Consejo de Gobierno para tratar de paliar la prórroga de las Cuentas. «En la práctica, abstenerse es como votar a favor, porque la ley saldría adelante, así que votaremos que 'no'», insistieron las mismas fuentes oficiales para no dejar ni un ápice de duda de que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu no contará con el aval del PP, el partido que se había perfilado como el compañero de viaje del Gobierno más probable.

Desde hace varios días, el líder de la formación, Alfonso Alonso, había mostrado sus reticencias a ceder su apoyo a una ley en bloque que incluye un aumento del salario de los empleados públicos, además de una mayor financiación para la red educativa concertada -como habían exigido los populares- y más prestación económica para la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), algo con lo que discrepaban los populares. Sin embargo, en el PP aún albergaban la esperanza de alcanzar un acuerdo con el gabinete de Urkullu. Pero ayer, cuando Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, y Pedro Azpiazu, consejero de Hacienda y Economía, hicieron públicos los porcentajes en los que se sustentará la nueva norma, todo saltó por los aires. «Ni siquiera han negociado con nosotros», critican desde el PP vasco.

Los populares, aseguran las mismas fuentes, han intentado por todos los medios que el Ejecutivo no se lance a una «piscina sin agua», sin tener amarrado el apoyo de algún grupo de la oposición. El Gobierno que sustentan PNV y PSE-EE está a falta de un escaño para alcanzar la mayoría absoluta necesaria. Por eso, Alonso transmitió en sus reuniones con Azpiazu que el Consejo de Gobierno no aprobase ayer una ley que no contaba todavía con el 'sí' de ningún otro grupo parlamentario. «No tenían cerrado ningún acuerdo y han querido asumir ese riesgo. Allá ellos», deslizan en el PP, en un intento también de quitarse peso de encima y evitar así situarse como responsables de que -al menos por su parte- no salga adelante un proyecto legislativo que, al fin y al cabo, contempla 250 millones de euros en subidas para el salario de los funcionarios y la RGI.

Precisamente, este último asunto ha sido el principal escollo para que el PP anuncie que se decantará por el 'no' una vez que el proyecto de ley aterrice en el Parlamento Vasco para su debate y votación. «No admitimos que el porcentaje de la subida de la RGI (3,5%) esté por encima que el de los sueldos de los funcionarios (2,25%). No lo podemos asumir», argumentan en el partido. «La subida de la RGI por encima de los salario públicos y de los sueldos privados no tiene ni pies ni cabeza», aseguran otras fuentes del PP.

Y es que en el partido hay un sentimiento de contrariedad extendido y hasta de cierto enfado. «El Gobierno Vasco está actuando con una soberbia llamativa, no tiene el respaldo suficiente en la Cámara pero se niega a negociar con nadie». «Parece que hacen esfuerzos para no pactar con nadie. Es una irresponsabilidad, pero ellos sabrán lo que hacen», insisten en el PP.

El dardo de Otegi

El 'no' rotundo del PP deja toda la responsabilidad sobre los hombros de EH Bildu, que ayer también mostró sus recelos con la norma. La coalición abertzale ha exigido en más de una ocasión que las tres medidas que incluye el proyecto se tramiten por separado y no en un solo bloque, ya que este escenario no permite siquiera la presentación de enmiendas -la ley se tramitará por el procedimiento de lectura única-. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó que al lehendakari «se le nota hasta en la cara» que «no quiere de ninguna manera un pacto entre nacionalistas» y que prefiere llegar a acuerdos con PSE o PP. Además, lanzó todo un dardo a Iñigo Urkullu: «Si el lehendakari fuera Juan José Ibarretxe seguramente habría acuerdo en los Presupuestos, en autogobierno y en otras cuestiones». Desde EH Bildu, no obstante, lanzaron el mensaje de que el Gobierno Vasco todavía «está a tiempo» de dejar de lado las «imposiciones» y de tramitar el proyecto de ley «de un modo democrático», dejando así paso a la negociación.

Elkarrekin Podemos no fue más cauto en sus críticas contra el procedimiento de lectura única que ha impuesto el Ejecutivo autonómico. Fuentes de la formación morada aseguraron que el Gobierno de Urkullu «pretende que se tramite por un procedimiento de excepcionalidad innecesario». A su juicio, el objetivo del lehendakari es «hacer ver a la oposición como irresponsables». Por eso, instó a que «dejen de contar mentiras y permitan el debate» de la ley.