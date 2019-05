Los populares buscan la fórmula para reflotar su proyecto político en Euskadi La Ejecutiva del PP vasco abre una fase de reflexión interna para tratar de ponerle freno a la pérdida de apoyo social tras el 26-M AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 31 mayo 2019, 08:03

Los peores presagios del PP vasco se confirmaron el 26-M. La pérdida de apoyo social en las urnas ha dejado a la dirección del partido tambaleando ante una cruda realidad: los populares pierden cada vez más fuelle entre el electorado vasco y corren el riesgo de contar, con el paso del tiempo, con menos representación institucional si no ponen freno a la sangría de votos.

En esa encrucijada se encuentra el núcleo duro del partido, con Alfonso Alonso a la cabeza, que busca la fórmula para tratar de reflotar su proyecto político en Euskadi. «Tenemos que hacer un análisis muy objetivo de qué queremos representar», deslizan fuentes de la formación, que ayer celebró la primera reunión de su Ejecutiva para estudiar con determinación los resultados de las elecciones municipales, forales y europeas del pasado domingo.

El equipo de Alonso ha abierto una fase de reflexión interna para resituarse, marcar perfil propio ante la dirección nacional del PP, y poner en valor lo que siempre han querido representar: ser una oposición útil. Una etiqueta de la que siempre se vanaglorian y tendrán que poner en marcha en cuanto arranque el nuevo curso político. ¿Facilitarán la aprobación de los Presupuestos vascos o, por el contrario, evitarán apoyar al Gobierno Vasco?

En el hipotético escenario de que no salgan adelante las Cuentas, sobrevuela la amenaza de un adelanto electoral que, en cualquiera de los casos, no beneficiaría a un PP en sus horas más bajas. En el partido, sin embargo, insisten en que no pueden guiarse por esos criterios. Ahora toca «trabajar» para mostrarse ante la sociedad vasca como un partido útil.