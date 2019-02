El PP pide que Sánchez lidere el cambio en Venezuela «por dignidad» La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / EFE La candidata de los populares a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido además que Nicolás Maduro deje de «creer lo que ya no es» EFE Madrid Domingo, 3 febrero 2019, 11:39

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este domingo que «por dignidad» el Gobierno de Pedro Sánchez lidere el cambio en Venezuela pidiendo el fin del régimen de Nicolás Maduro, sanciones y exigiendo nuevas elecciones.

La candidata del PP ha exigido además que Nicolás Maduro deje de «creer lo que ya no es». «Ya no es el presidente de Venezuela, hay un nuevo presidente legítimo, Juan Guaidó, y lo que lamentamos es que España no esté liderando esta protesta por la libertad en Europa, y que tengan que ser las instituciones las que nos arrastran a nosotros», ha afirmado.

En declaraciones a los periodistas tras la Carrera Centenario de Metro de Madrid, la candidata ha acusado a Sánchez de no decir «nada» respecto a la crisis abierta en el país latinoamericano por «mantenerse en la Moncloa» gracias a «sus socios de Podemos» que según Díaz Ayuso «vienen del chavismo».

Además, ha lamentado que Podemos gobierne en la ciudad de Madrid -forma parte de Ahora Madrid-, al considerar que el partido de Pablo Iglesias es «heredero» del régimen chavista, que «tiene sojuzgado al pueblo de Venezuela».

«Estamos en contra de las dictaduras , estamos en contra del comunismo y el chavismo», ha afirmado Díaz Ayuso, quien subraya que España tiene un «lazo sentimental especial» y una «deuda» con el pueblo venezolano.

El pasado viernes la portavoz del Gobierno de Sánchez, Isabel Celaá, aseguró que el Ejecutivo mantiene la decisión de reconocer mañana, lunes, al autoproclamado Juan Guaidó como presidente de Venezuela para exigir elecciones libres, democráticas y con garantías verificadas internacionalmente.