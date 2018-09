La ponencia no logra consensuar el encargo para los expertos del nuevo estatus PNV, EH Bildu y Podemos aprueban una encomienda al grupo de juristas que pide «congruencia y conformidad» con las bases aprobadas antes del verano, aunque contempla «la posibilidad de hallar puntos de conexión» con los votos particulares MIGUEL VILLAMERIEL Miércoles, 12 septiembre 2018, 14:29

El consenso no fue posible para articular unas bases sobre el nuevo estatus jurídico-político para Euskadi y tampoco lo ha sido este miércoles para la encomienda que la ponencia de autogobierno ha realizado a un grupo de cinco expertos para que redacten el texto articulado que servirá de base a la proposición de ley para esta reforma estatutaria. PNV y EH Bildu han mantenido la sintonía que les llevó a pactar las bases del nuevo estatus antes del verano y han sacado adelante un encargo al grupo de juristas que reclama «congruencia y conformidad con las bases y principios acordados por la ponencia». El texto aprobado también ha contado con el respaldo de Elkarrekin Podemos porque recoge que, «desde el respeto y la salvaguarda de las bases consensuadas, se contemplará y procurará la posibilidad de hallar puntos de conexión con los votos particulares presentados» tanto por la coalición morada como por el PSE. Los socialistas, no obstante, se han abstenido al no tenerse en cuenta su propuesta para que el grupo de expertos «identifique el alcance constitucional» de la reforma estatutaria en ciernes. El PP, que en su día ni siquiera presentó un voto particular a las bases, ha votado en contra de la encomienda.

La resolución aprobada esta mañana en el Parlamento por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos hará que la ponencia de autogobierno entre en vía muerta hasta junio del año que viene, ya que los cinco expertos contarán con un plazo cercano a los ocho meses para presentar un texto articulado, algo que se espera para después de las elecciones forales y municipales de mayo. En este tiempo, todo el protagonismo del debate recaerá en este grupo de juristas, mientras que el trabajo de los partidos no volverá a activarse hasta que ese texto articulado tome forma de proposición de ley en el Parlamento. En ese momento, los grupos que estén conformes con el texto presentado lo registrarán como propio, y el resto empezará a preparar sus enmiendas. El debate como tal de esa proposición de ley no se producirá hasta dentro de un año, cuando vuelva a comenzar el periodo de sesiones del Parlamento en septiembre de 2019.

La encomienda respaldada por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos encarga a los expertos la redacción del texto articulado «en confruencia y de conformidad» con las bases que aprobaron antes del verano las dos formaciones soberanistas, aunque Elkarrekin Podemos también se sumó al pacto en el capítulo de derechos. En cualquier caso, introduce la posibilidad de «hallar puntos de conexión» de esas bases «con los votos particulares presentados en la búsqueda de ampliar, si fuera posible, los consensos ya alcanzados».

El texto también determina que el grupo de expertos será el encargado de «determinar internamente el método de trabajo a desarrollar», aunque se exige a sus cinco integrantes un «compromiso de confidencialidad sobre sus labores y deliberaciones mientras duren sus trabajos». Al mismo tiempo, el Parlamento Vasco les ofrecerá el «soporte técnico» que puedan requerir para desarrollar su trabajo, así como «atenderá los gastos que genere» su labor. Si alguno de los juristas renunciase a formar parte del grupo en los próximos ocho meses, el grupo que lo propuso contará con 14 días de plazo para reemplazarle, aunque ninguna renuncia provocaría la paralización de los trabajos.

Los cinco grupos parlamentarios registraron la semana pasada a los expertos que han designado para el grupo que recibirá la encomienda de la ponencia. Estará compuesto por Mikel Legarda (PNV), Iñigo Urrutia (EH Bildu), Arantxa Elizondo (Elkarrekin Podemos), Alberto López Basaguren (PSE) y Jaime Ignacio del Burgo (PP).