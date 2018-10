El PNV pondrá «fácil» su apoyo al Presupuesto de Sánchez, pero advierte que no será «gratis» El Gobierno socialista abrirá con los jeltzales la negociación de las Cuentas tras el acuerdo alcanzado con Podemos MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Martes, 16 octubre 2018, 07:48

El PNV tiene la intención de «arrimar el hombro» en los Presupuestos Generales del Estado y da por sentado que el acuerdo con el Gobierno de Sánchez «será fácil», aunque al mismo tiempo advierte de que «no será gratis» porque las cuentas deberán atender la «agenda vasca». «Igual que Podemos ha introducido de forma legítima temas de su agenda en su acuerdo presupuestario con el Gobierno, nosotros también plantearemos cuestiones que consideramos importantes para Euskadi», avanzan fuentes del EBB de cara a unos primeros contactos que podrían iniciarse en breve, según apuntó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Ejecutivo socialista tiene claro que el PNV es el partido con el que más «sintonía» tiene en estos momentos para apuntalar el pacto que alcanzó la semana pasada con Podemos, por lo que ha decidido abrir la negociación con el grupo jeltzale para abordar posteriormente unos contactos que se prevén más complicados: los de los dos partidos soberanistas catalanes, ERC y PDeCAT, en cuyas manos estará finalmente la aprobación o no de los Presupuestos.

El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, fue muy gráfico ayer a la hora de definir cuál es la postura con la que el PNV afronta esta negociación presupuestaria. «Fácil será, gratis no». La ejecutiva jeltzale, que ayer trató este asunto en su reunión semanal, pensaba ganar tiempo a la espera de ver cuál era la respuesta de Bruselas al proyecto de Presupuestos que el Gobierno de Sánchez envió ayer mismo a la UE, así como la posición de los partidos soberanistas catalanes. «Todavía nos queda. Bruselas, los catalanes... Nosotros somos los últimos», señaló ayer Ortuzar, en una entrevista en la Ser, con la idea de descargar de responsabilidad a su partido. Pero esa estrategia dilatoria chocó con el anuncio de la ministra de Hacienda de que romperá el hielo negociador con el PNV. «Tenemos cercanía con el Gobierno y somos gente seria, por lo que cuando nos llamen para hablar, iremos», respondió Ortuzar.

El líder del EBB avanzó que pondrán el foco de la negociación en las cuestiones puramente presupuestarias, sin incluir otros temas más políticos, como pudieran ser las transferencias estatutarias pendientes. «Actuaremos como nos gusta que actúen con nosotros los partidos de la oposición en Euskadi. Arrimaremos el hombro para aprobar los Presupuestos porque creemos que es bueno para la sociedad tanto en España como en Euskadi», valoró Ortuzar. En cualquier caso, apuntó que «el momento político del Estado y de Cataluña desborda lo presupuestario», por lo que dijo entender que «para los compañeros catalanes será más complicado» llegar a un acuerdo con el Gobierno por la tensión política que se vive en Cataluña.

Ortuzar sostuvo que para el PNV no sería «ningún drama» una prórroga porque los Presupuestos vigentes son los que negoció con el Gobierno de Rajoy. «El PSOE y Podemos quieren marcar la impronta con unos Presupuestos, pero luego la realidad deja poquísimo margen y lo más parecido que hay a un presupuesto de derechas es un presupuesto de izquierdas», ironizó.

En la reunión del EBB de ayer se trató la próxima negociación presupuestaria, aunque sin entrar en grandes detalles a la espera de que el Gobierno central traslade su proyecto a los representantes jeltzales. Fuentes de la ejecutiva dejaron claro que el cumplimiento de los acuerdos económicos cerrados con el Ejecutivo de Rajoy -muchos de los cuales siguen pendientes de materializarse- será una condición «necesaria, pero no suficiente» para que el PNV apoye las cuentas de Sánchez. Los jeltzales no quieren desvelar por dónde irán sus reivindicaciones presupuestarias, pero en esta ocasión las inversiones para el TAV, por ejemplo, no serán el principal caballo de batalla porque el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo de Rajoy contemplaba unas partidas plurianuales que, en principio, Sánchez se comprometió a respetar. «Pero hay muchas cuestiones que podrían mejorar la vida de la ciudadanía vasca a través de mayores dotaciones presupuestarias», avanzan.

Reunión «de inmediato»

Pese a que en principio apuntaban a finales de noviembre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que iniciará «de inmediato» la negociación con el PNV, al ser el partido que «más sintonizador» se ha mostrado con las medidas acordadas la semana pasada entre el Gobierno y Podemos. Añadió, de todas formas, que no excluirán a ningún grupo de los contactos salvo a «aquellos que ya se han autoexcluido», en referencia al PP y Ciudadanos. Apuntó también que el Ejecutivo tratará de «coordinarse con Podemos» de tal forma que el partido morado pueda dar el «visto bueno» ante cualquier posible modificación que se introduzca en el acuerdo inicial.

Aunque el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos del Estado no es imprescindible para su aprobación si el PNV, ERC y el PDeCAT se suman al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos, la coalición soberanista no se descarta de cara a una hipotética negociación con el Gobierno de Sánchez. A través de un comunicado, EH Bildu aseguró ayer que «actuará con responsabilidad y altura de miras» con los Presupuestos del Estado y valoró que, aunque el proyecto pactado por el Gobierno y Podemos «tiene puntos interesantes», se queda «corto para las necesidades sociales» de los vascos. La coalición sostuvo que el Gobierno se ha caracterizado «por prometer cosas que luego no termina de cumplir», motivo por el que desea saber «qué parte de marketing y qué de verdad» tiene su proyecto.