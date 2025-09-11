Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez. EP

La Policía concluye que 'Alvise' usó los 100.000 euros entregados por un empresario para pagar «parte» de la campaña de las europeas

Los investigadores desmiente la versión del eurodiputado de que ese dinero no fue dedicado a la financiación ilegal de su partido

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:46

La Policía certifica que el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, pudo incurrir en un delito de financiación ilegal ... porque, tal y como sostiene la Fiscalía, el polémico influencer ultra empleo para financiar «parte de la campaña electoral» a las elecciones al Parlamento Europeo de de 2024 con 100.000 euros que le entregó el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, en mayo de aquel año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  8. 8 El último día de la pastelería Kai-Alde
  9. 9 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  10. 10 Yeray Álvarez: «Mi sanción se debe a un error humano; fruto del estrés, decidí tomar la pastilla de mi pareja»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Policía concluye que 'Alvise' usó los 100.000 euros entregados por un empresario para pagar «parte» de la campaña de las europeas

La Policía concluye que &#039;Alvise&#039; usó los 100.000 euros entregados por un empresario para pagar «parte» de la campaña de las europeas