Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes

El Ayuntamiento de Valtierra exigirá que al menos uno de los progenitores lleve empadronado en la localidad veinte años, lo que ha llevado al Gobierno de Chivite a estudiar una demanda por delito de odio

Silvia Osorio

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:24

Una controvertida decisión del alcalde de Valtierra, en Navarra, ha desatado una tormenta política en la comunidad foral y ha vuelto a poner en entredicho ... algunas políticas migratorias que tratan de menoscabar los derechos de la población migrante y que abrazan el discurso extremista de la ultraderecha. Manuel Resa, regidor de UPN, ha puesto en marcha unas ayudas a la natalidad para las que se han establecido unos requisitos que, a juicio del Gobierno foral liderado por la socialista María Chivite, son «discriminatorios».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  3. 3 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  4. 4 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  5. 5

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  6. 6 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  7. 7

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  8. 8 Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista»
  9. 9 La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres»
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes

Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes