Vista genérica de la concentración convocada por el PP en el Templo de Debod en Madrid. EFE

La polarización PP-PSOE se encona y augura una batalla extrema por el poder en 2026

Feijóo convoca a miles de personas en Madrid para denunciar la «corrupción» del presidente Sánchez

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Domingo de alta presión política en la España de la polarización. Alberto Núñez Feijóo superó este domingo con nota el reto que se había planteado ... en las últimas 48 años. Exhibir músculo y fortaleza y movilizar a decenas de miles de personas –80.000, según la organización, 40.000, de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno– para denunciar la «mafia y corrupción» del actual Ejecutivo y exigir a Sánchez que dé por finalizada la legislatura, deje el poder y convoque elecciones generales. Un anticipo del feroz duelo político que se avecina para 2026. El primer episodio serán las elecciones extremeñas el 21 de diciembre; el segundo, las de Castilla y León, en marzo. El tercero, las andaluzas en junio. La batalla será brutal y está servida en bandeja.

