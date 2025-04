Poder y eficacia

Hubo una vida, en los tiempos anteriores al coronavirus, en la que el objetivo era 'desescalar' el conflicto catalán. Hoy, la expresión ha hecho fortuna ... tanto en el combate sanitario contra la pandemia como en su proyección sobre el debate institucional y partidario: en su comparecencia televisiva de ayer, el presidente del Gobierno constató que el país aún no ha enfilado «la fase de desescalada», al tiempo que urgió a «empezar ya la desescalada de la tensión política». Sánchez ha mutado los Pactos de la Moncloa por los «pactos de la reconstrucción», sin poner fecha a la cumbre que pretende celebrar esta misma semana y sin bosquejar un guion sobre su contenido, más allá de reclamar unidad y lealtad hacia su ejecutoria. 'Desescalar' es un verbo inventado, pero resulta curioso el alternativo que, por asociación, ofrece el diccionario virtual de la RAE: 'desescamar', una palabra ilustrativa en este escenario crítico en el que el presidente ejerce de 'mando único' en medio de la creciente desconfianza de sus rivales y de sus socios. Añadamos otra diferencia terminológica para describir las lejanías del momento: la que va de la «nueva normalidad» que preconiza el Gobierno cuando relaje el confinamiento a la «futura anormalidad» a la que alude el líder andaluz, Juan Manuel Moreno, para reclamar a Sánchez que tenga más en cuenta a las autonomías.

Así están las cosas. El presidente de la «España plurinacional» asumiendo el generalato en «una guerra» a la que ayer se refirió con profusión, mientras los barones del PP hacen bandera de la descentralización, el lehendakari sube un escalón más en su advertencia ya reiterada a Sánchez de que 'así, no' y Quim Torra amenaza con proteger a los catalanes a su manera ante el fin de la 'hibernación económica'; ni siquiera las posiciones son unívocas entre los dirigentes autonómicos socialistas. La táctica del presidente y de sus ministros pasa por no responder a las críticas o minimizarlas, con el argumento de que el Gobierno no va a malgastar energías en polémicas pretendidamente estériles. Pero ni las controversias son menores -la disponibilidad y uso de mascarillas constituye una preocupación ya para todos los que van a regresar a su trabajo en las próximas horas-, ni el silencio apaga el eco de una objeción común y transversal: que aunque el virus no respete fronteras, las realidades del Estado autonómico no son miméticas.

Es en esos delicados equilibrios de la España compuesta donde se libra la gestión compartida de esta crisis. Hasta el punto de que parece más prioritario ahora reconstituir la unidad de acción con los gobiernos autonómicos, magullada domingo tras domingo, que dar el salto hacia unos pactos generales sin cuajo aún en su formulación. La Constitución ampara al Ejecutivo de Sánchez para dirigir un estado de alarma que, aun así y resultando casi inevitable ante la envergadura de la pandemia, fricciona con la legalidad democrática y los derechos ciudadanos. Es por ello que el Gobierno está obligado a legitimar su 'mando único' con la eficacia. A demostrar que ese poder inédito se justifica, precisamente, por su utilidad.

En los liderazgos de la crisis, las diputaciones están interpeladas por la tragedia en las residencias

Es una prueba de estrés que también soporta el liderazgo preeminente que la crisis está confiriendo, a su vez, a cada presidente autonómico. Un liderazgo que, en el caso de la Euskadi del autogobierno que ayer celebró confinada el Día de la Patria, tiene en las diputaciones a un actor principal en una tragedia que interpela a nuestra entereza institucional y social: el impacto letal del Covid-19 en las residencias de mayores. Una mortalidad lacerante que está dejando al descubierto las debilidades de tres modelos que no son coincidentes, con el agravante de Bizkaia negándose a desvelar los datos actualizados de las víctimas día a día.