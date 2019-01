Podemos se suma a la manifestación por los presos del sábado en Bilbao Otegi vuelve a pedir la libertad del exministro Zaplana, enfermo, al igual que la de los reclusos de la banda con dolencias JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 10 enero 2019, 08:16

Podemos Euskadi se ha adherido a la manifestación convocada para este sábado en Bilbao en favor de otra política penitenciaria. De esta forma, se une a EH Bildu, que anunciará hoy su apoyo, y a todos los sindicatos vascos, incluidos CC OO y UGT, mientras que el PNV no se ha sumado. Otros grupos, como la plataforma por el derecho a decidir Gure Esku Dago, también estarán pasado mañana en las calles de la capital vizcaína.

Podemos, que ya participó hace un año en esta convocatoria, al igual que en la del pasado 20 de octubre en Donostia, explicó su presencia en la necesidad de que el Gobierno central acerque a los internos y «acabe con toda medida de excepcionalidad aplicada a las personas privadas de libertad por su vinculación con la actividad terrorista de ETA». Al mismo tiempo, hizo un emplazamiento al colectivo de reclusos para que reconozcan que «el daño que causaron fue injusto», en palabras de su dirigente Andeka Larrea.

Por otra parte, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, señaló que el que fuera exministro del PP Eduardo Zaplana, y todos los presos de ETA enfermos, «tienen que estar en libertad». El líder aber-tzale recordó que es la «infame circular que hizo el PP la que se le está aplicando a Eduardo Zaplana y que decía que hasta que no queden 48 horas para que se mueran los presos, no salen de la cárcel», denunció en declaraciones a Europa Press. Por ello, se mostró de acuerdo con el denominado 'protocolo Marlaska', para flexibilizar las condiciones de libertad a los aquejados de dolencias, ya que hay cuestiones que «son prepolíticas, de puro sentido común, que los presos gravemente enfermos no pueden estar en la cárcel».