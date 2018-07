Podemos dice que abrirá negociaciones con PNV y EH Bildu para tratar de que progrese una moción de censura contra Santano José Antonio Santano. / LUSA La formación advierte que «si ahora no se diesen los elementos necesarios» para propiciar el cambio de Gobierno «el marco será el 2019», año electoral IÑIGO MORONDO Irun Viernes, 27 julio 2018, 14:55

Representantes de Podemos en Irun han anunciado esta mañana que liderarán las conversaciones con EAJ-PNV y EH Bildu, «las dos fuerzas que pueden posibilitar un escenario de moción de censura» contra el alcalde de la ciudad, el socialista José Antonio Santano. Podemos concurrió a las pasadas elecciones locales dentro de una plataforma denominada Sí se Puede Irun que obtuvo 5 de los 25 ediles, los mismos que el PNV, pero con más votos que los jeltzales, lo que situó a la formación morada como segunda fuerza por detrás del PSE, que consiguió 10. Por esa realidad electoral «entendemos que cualquiera que sea el cambio que se dé en Irun, si se da, debe producirse desde posiciones progresistas, desde la izquierda, aunque somos conscientes de la necesidad de que ese cambio se tiene que dar entre diferentes».

Soto ha asegurado que lo que Podemos no va a hacer es «apuntalar un gobierno en decadencia y falto de proyectos como el del señor Santano, que sólo vive de réditos personalistas en la figura del señor Santano. Pero tampoco vamos a liderar una alternativa que no pase por transformar la ciudad desde el progresismo y mejorar la vida de la ciudadanía». Por eso, «si no se dan los elementos para que esa moción de censura salga adelante, entendemos que el marco será 2019», año en el que se celebrarán elecciones municipales. Dado el poco margen de tiempo que podría quedar entre la aprobación de una posible moción de censura y esos comicios locales, va a ser fundamental «determinar muy bien qué ejes de desarrollo se llevarían adelante durante esos meses», ha explicado.

Tanto él como las dos compañeras de partido que le han acompañado hoy, Miren Echeveste, secretaria general de Podemos Irun, y María Veliente, juntera por la formación morada, han incidido en la «parálisis» que padece el gobierno de Santano y la necesidad de promover «cambios sustanciales para mejorar la vida de la gente» que no se pueden llevar a cabo desde la oposición.