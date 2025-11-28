Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miren Echeveste y Mariví Eizaguirre, de Elkarrekin Podemos, este viernes en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Lusa

Podemos ve «buena disposición» a acordar el Presupuesto de Gipuzkoa tras registrar 69 enmiendas por casi 50 millones

Propone correcciones para mejorar las condiciones de las trabajadoras de residencias de mayores, revisar el copago de los usuarios, impulsar al transporte público, la proteger el patrimonio natural y apoyar la vivienda pública

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:47

Comenta

Miren Echeveste ha apreciado este viernes «buena disposición» del Gobierno foral de PNV y PSE a acordar con Elkarrekin Podemos los Presupuestos de Gipuzkoa para ... 2026. La portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa, acompañada por la juntera Mariví Eizaguirre, ha detallado su propuesta de 69 enmiendas al proyecto de Cuentas de la Diputación Foral de Gipuzkoa que alcanzan una cantidad de casi 50 millones de euros y que propone que vayan destinados a mejorar las condiciones de los trabajadores de residencias de mayores y revisar el copago de los usuarios, impulsar el transporte público y proteger el patrimonio natural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  4. 4 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  5. 5 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  6. 6 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  7. 7

    Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  8. 8 Investigan un atropello de dos alumnas en Logroño por su posible relación con un caso de acoso escolar
  9. 9

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  10. 10

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Podemos ve «buena disposición» a acordar el Presupuesto de Gipuzkoa tras registrar 69 enmiendas por casi 50 millones

Podemos ve «buena disposición» a acordar el Presupuesto de Gipuzkoa tras registrar 69 enmiendas por casi 50 millones