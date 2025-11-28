Podemos ve «buena disposición» a acordar el Presupuesto de Gipuzkoa tras registrar 69 enmiendas por casi 50 millones

Miren Echeveste ha apreciado este viernes «buena disposición» del Gobierno foral de PNV y PSE a acordar con Elkarrekin Podemos los Presupuestos de Gipuzkoa para ... 2026. La portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa, acompañada por la juntera Mariví Eizaguirre, ha detallado su propuesta de 69 enmiendas al proyecto de Cuentas de la Diputación Foral de Gipuzkoa que alcanzan una cantidad de casi 50 millones de euros y que propone que vayan destinados a mejorar las condiciones de los trabajadores de residencias de mayores y revisar el copago de los usuarios, impulsar el transporte público y proteger el patrimonio natural.

Las enmiendas de Elkarrekin Podemos, 31 menos que las presentadas el pasado ejercicio, pero con casi 12 millones más, también recogen el apoyo a la adquisición de suelo para vivienda pública en municipios pequeños o incrementar «de forma notable» la partida a cooperación al desarrollo. Si se materializara el acuerdo sería la primera vez que esta formación acuerda unas Cuentas con el Gobierno foral. El Proyecto foral para 2026 está dotado con 1.296 millones de euros, 78 millones más que en 2025, un récord de inversión hasta ahora.

Elkarrekin Podemos ha detallado que las principales partidas recogidas en las enmiendas de su formación van dirigidas a nutrir de fondos económicos a las propuestas fundamentales que Elkarrekin Podemos ha trasladado al Gobierno Foral de cara a llegar a un entendimiento en los próximos días. La principal partida, por un importe de 29 millones de euros, va encaminada a la actualización del convenio de residencias de personas mayores y centros de día de Gipuzkoa, así como para revisar el copago del sistema de cuidados de la Diputación para elevar la cantidad económica de libre disposición para las y los usuarios.

Echeveste ha asegurado que la Diputación «debe desempeñar un papel de liderazgo para facilitar la negociación colectiva e impulsar un convenio sectorial para las residencias y centros de día de Gipuzkoa que acabe con las muy precarias condiciones laborales actuales que sufren las trabajadoras». Ha remarcado que el de las residencias es un sector «feminizado» y, al respecto, impulsar la actualización del convenio sectorial es una labor «fundamental» que el Gobierno foral debe acometer «en pro de la igualdad y para reducir la brecha salarial».

En relación a la revisión del copago del sistema de cuidados de la Diputación, Elkarrekin Podemos ha reclamado un análisis sobre la aportación económica de los usuarios de estos servicios, y aplicar en 2026 «un claro aumento» en la cantidad mínima de libre disposición.

En aras a alcanzar los objetivos de movilidad sostenible, Elkarrekin Podemos plantea destinar los 8 millones de euros que la Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras Bidegi deriva cada año de sus ingresos por los peajes para crear una empresa pública de transporte por carretera, garantizar el descuento actual del 50% en las tarifas de la MUGI o para la ampliación del descuento a determinados colectivos con vista a avanzar hacia la gratuidad.

Entre las enmiendas registradas, Elkarrekin Podemos también plantea destinar 4 millones de euros parareforzar la plantilla de agentes forestales en 2026, dotarles de mejores medios y adquirir equipos especiales para extinguir incendios en entornos montañosos de difícil acceso. Echeveste ha defendido que incrementar y mejorar la plantilla y el equipamiento de los guardas forestales «es vital para proteger el medio natural, prevenir y extinguir incendios y luchar contra el cambio climático». Y la defensa del patrimonio natural, según ha remarcado, es una prioridad para Elkarrekin Podemos.

Otra de las medidas fundamentales que Elkarrekin Podemos ha puesto sobre la mesa de cara a llegar a un acuerdo presupuestario es proyectar una solución «completa» para la unión de la NI y la A15 a su paso por Andoain, y «minimizar al máximo» las afecciones de tráfico sobre la ciudadanía y que «impactan de lleno en su salud física y mental». Recoge así una partida de 400.000 euros para comenzar a redactar «con urgencia» un proyecto que ofrezca «esa deseada solución completa que acabe con los efectos negativos del actual enlace sobre la población».

Cooperación al Desarrollo

Más allá de las enmiendas relacionadas con las propuestas estratégicas fundamentales trasladadas al Gobierno foral de PNV y PSE, Elkarrekin Podemos ha registrado una serie de propuestas complementarias para mejorar el presupuesto de 2026. Entre ellas, incrementar en 5 millones de euros la partida destinada a Cooperación al Desarrollo para alcanzar el 0,7% requerido por ley. «Gipuzkoa es un territorio ejemplo de solidaridad, las necesidades de poblaciones de otros países son cada vez mayores y, sin embargo, la Diputación de Gipuzkoa -ha lamentado Echeveste- ha reducido los fondos destinados a cooperación al desarrollo proporcionalmente año tras año. Es hora de darle la vuelta a esta situación».

Las enmiendas también atienden a la «grave situación» de la vivienda y al problema de la despoblación y, dentro de las competencias de la Diputación, Elkarrekin Podemos ha planteado destinar cerca de un millón de euros como apoyo a los municipios pequeños para la adquisición de suelo para vivienda pública. «El principal problema para promover vivienda en los núcleos pequeños es la falta de capacidad para adquirir terrenos y, con esta medida, se persigue el objetivo de fijar población en los pequeños municipios garantizando el acceso a la vivienda», ha citado.

También se recoge un incremento de la partida destinada al Alarde Público de Irun para reforzar el compromiso de la Diputación con la igualdad en las fiestas, y dar respuesta al crecimiento tanto del número de participantes como de los costes que el Alarde ha experimentado los últimos años. Igualmente, Elkarrekin Podemos ha planteado una subvención de 28.000 euros para el Txingudi Rugby Club «con el fin de impulsar el desarrollo y profesionalización de la estructura del club y de su escuela en el tiempo que tarden en llevar a cabo el traslado de las instalaciones deportivas y actividades de Txingudi a Txenperenea».