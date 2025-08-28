Podemos asegura que Sánchez presentará Presupuestos para perderlos y justificar el adelanto electoral

Podemos sigue alimentando la idea de que Pedro Sánchez apostará por un adelanto electoral. La exministra de Igualdad y eurodiputada de la formación morada, Irene ... Montero, ha asegurado este jueves que la legislatura está muerta y que la intención del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado, como ha anunciado, no obedece más que a un estrategia de «precampaña electoral» para perderlos y tener el argumento servido en bandeja para convocar a los españoles a las urnas.

Según ha señalado Montero en Catalunya Ràdio, en 2018, Sánchez ya empleó esta estrategia. Presentó las cuentas «para perderlas» y luego poder «echarle la culpa a ERC», según la diputada de Podemos en el Parlamento Europeo y posible cabeza de cartel de los morados en las generales. En este caso, quien más se está resistiendo ante las cuentas del Gobierno, además de ERC y Junts, es Podemos, que ha elevado el precio de sus votos a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado.

Exige al Gobierno romper relaciones de manera inmediata con Israel, paralizar el aumento del gasto en defensa reclamado por la OTAN y bajar por decreto un 40% el precio de los alquileres. Montero ha acusado al Gobierno de «complicidad» con el «genocidio» del estado «terrorista» de Israel. No es una exigencia en referencia a la ruptura de relaciones, ha advertido, es una «obligación».

«Las peores jugadas se repiten y puede tener que ver más con planificar un adelanto electoral», ha asegurado la dirigente de Podemos, que en cualquier caso ha recordado que Sánchez dijo que iba a agotar la legislatura hace un año y que era «perfectamente capaz de gobernar sin presupuestos y sin apoyo parlamentario».

La presión de los socios de investidura va en aumento sobre el Gobierno, ante un otoño que todas las partes prevén caliente, por la debilidad del Ejecutivo ante el aluvión de casos de corrupción en su entorno. ERC y Junts aprietan para obtener nuevas concesiones. Pero quien más está tensando la cuerda es Podemos, muy interesado en desmarcarse de Sumar de cara a una próxima contienda electoral.

Montero ha cerrado la puerta por completo a compartir candidatura con la formación impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. Según la eurodiputada, tienen «proyectos políticos diferentes» y Podemos «no está en política» para legitimar el rearme, ser cómplice con Israel o quitar importancia a la corrupción del PSOE, como cree que hace Sumar. La división de la izquierda tendrá «coste político», ha admitido, pero ha considerado que «vale la pena intentarlo».

También ha cerrado la puerta a la propuesta lanzada por Gabriel Rufián de una candidatura de las izquierdas alternativa al PSOE. La exministra de Igualdad ha recordado que ERC también se ha desmarcado de la idea de su portavoz en el Congreso y que su apuesta es seguir colaborando con las fuerzas progresistas para impulsar una agenda común en el Congreso de «transformación social». «Creemos que ese es el camino, hay muchas formas de hacerlo y no necesariamente significa presentarnos juntas a las elecciones», ha señalado.

Y ha descartado además el apoyo de su grupo político a la delegación de competencias sobre inmigración a la Generalitat pactada entre los socialistas y Junts. Esta es una cuestión clave, acordada entre el Gobierno y los de Puigdemont, que aún tiene que pasar por el Congreso. Pero sin los votos de Podemos no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, por lo que la transferencia competencial al Govern y que Junts considera muy importante en su pugna con la ultra Aliança Catalana, se quedaría en el cajón. Y como consecuencia, Junts no podrá respaldar los Presupuestos Generales del Estado. Montero ha insistido en calificar la propuesta de los junteros de «racista», lo que ha provocado estos últimos meses un agrio enfrentamiento entre los podemitas y los junteros. «Para hacer políticas racistas no van a contar con nosotros, no validaremos una política migratoria que es dañina para los derechos humanos», ha advertido.

También ha calificado de racista la actitud de los presidentes autonómicos del PP en la polémica sobre su negativa a aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados que están en Canarias, Ceuta y Melilla. La exministra ha asegurado el «Partido Popular está compitiendo en racismo con Vox». «Si los menores no fueran negros no existiría este debate», ha afirmado, poniendo como ejemplo a los niños ucranianos acogidos como consecuencia de la guerra. «Son negros, entonces sí montan un escándalo», ha rematado.