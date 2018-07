Podemos anuncia que liderará un diálogo con PNV y Bildu sobre la moción de censura contra Santano Miren Echeveste, David Soto y María Valiente, ayer. / I. M. La formación morada, segunda fuerza en Irun, afirma que «si llega el cambio será por acuerdo entre diferentes, pero tendrá que ser progresista y desde la izquierda» IÑIGO MORONDO IRUN. Sábado, 28 julio 2018, 08:23

Podemos ya había anunciado que veía con buenos ojos la posibilidad de una moción de censura contra el alcalde de Irun, el socialista José Antonio Santano, que EH Bildu planteó el miércoles. Ayer fue más allá y anunció que va «a asumir la iniciativa y a empezar a dialogar con las dos fuerzas que pueden abrir ese escenario, PNV y EH Bildu», informó David Soto, portavoz en de Sí se Puede Irun, la plataforma en la que el partido concurrió a las elecciones municipales de 2015.

Soto estuvo acompañado por la secretaria general de Podemos en Irun, Miren Echeveste, y por María Valiente, irundarra y juntera en Gipuzkoa. Ellas aportaron el contexto en el que el partido ha tomado la decisión de liderar este intento de moción de censura contra el alcalde socialista. «La ruptura del acuerdo PSE-PNV dejó una nueva correlación de fuerzas con la posibilidad de efectuar cambios. Pero hemos constatado que la iniciativa política desde la oposición es limitada, tanto para modificar las estructuras de las sociedades públicas y la maquinaria propagandística del señor Santano, como para iniciar proyectos que mejoren la vida de las personas», explicó Echeveste.

Valiente incidió en que «Irun necesita nuevos aires. En las personas en las formas de hacer y en los proyectos. Santano y su gobierno funcionan de forma mercantilista, alejados de toda lógica progresista y de izquierdas. Podemos nació para promover cambios y debemos dar todos los pasos posibles para ello». Para ese cambio, la única suma posible es la de Sí se Puede Irun con EAJ-PNV y EH Bildu. «Si se produce el cambio, se deberá producir entre diferentes».

Si la iniciativa no prospera, Podemos plantea que el cambio se produzca tras las elecciones de 2019

«Lo que no va a pasar es que apuntalemos el gobierno en decadencia y falto de ideas del señor Santano»

Esa idea está clara y en Podemos la asumen con naturalidad, pero Soto reivindicó que su formación fue la segunda más votada en la ciudad en las elecciones municipales de 2015 y por eso, avisaba, «todo planteamiento de cambio debe pasar, inevitablemente, por un eje de transformación desde el progresismo y la izquierda. Aunque existe la necesidad de acordar entre diferentes, Podemos debe ser motor del cambio».

EH Bildu verbalizó la opción de la moción de censura por lo que enterderse con sus ediles no se presenta muy difícil. No está tan claro qué hará, incluso qué margen de maniobra tendrá, el PNV de Irun. «No lo podemos saber, por eso hay que dialogar. Sí recuerdo que cuando se rompió el pacto», trajo a colación Soto, «tanto responsables guipuzcoanos de los socialistas como de los jeltzales señalaron que, en esto, Irun era una isla. Entiendo que lo será también en un escenario de moción de censura o en un posible cambio de gobierno tras las elecciones de 2019».

Efectivamente, Podemos no fía todas las opciones de cambio a esta iniciativa. «Si la moción de censura no saliese porque alguna de las tres formaciones entiende que no se dan los elementos, el marco será 2019». Y si sale, también. «Si haces una moción de censura con un margen de ocho meses hasta unos comicios, es para consolidar la posibilidad de cambio después. Lo haces ahora porque la coyuntura te obliga».

Los próximos meses dirán si la moción de censura contra Santano prospera o no, pero Soto fue meridiano en dos ideas. «Lo que no va a pasar es que Podemos apuntale un gobierno en decadencia y falto de ideas como el del señor Santano, que sólo vive de réditos personalistas. Pero tampoco vamos a liderar una alternativa que no pase por la transformación y el avance de la ciudad desde posturas progresistas».