Joseba Díez Antxustegi, en una imagen de archivo durante una intervención en el Parlamento Vasco. Igor Aizpuru

El PNV tilda de «circo» y «show» la concentración del PP contra Sánchez: «Viven en una realidad paralela»

Antxustegi cree que los populares no apoyarán los Presupuestos de Gipuzkoa y Álava «porque Tellado no les deja»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:17

Comenta

El PNV ha criticado este lunes con dureza la manifestación convocada ayer por el PP en Madrid para denunciar la «corrupción» de Pedro Sánchez. Una ... marcha que movilizó a miles de personas que clamaron la dimisión del presidente del Gobierno central que, a ojos del partido jeltzale, se convirtió en un «circo» y en un «show».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

