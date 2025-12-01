El PNV tilda de «circo» y «show» la concentración del PP contra Sánchez: «Viven en una realidad paralela»

El PNV ha criticado este lunes con dureza la manifestación convocada ayer por el PP en Madrid para denunciar la «corrupción» de Pedro Sánchez. Una ... marcha que movilizó a miles de personas que clamaron la dimisión del presidente del Gobierno central que, a ojos del partido jeltzale, se convirtió en un «circo» y en un «show».

Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, ha reconocido sin tapujos que ayer sintió «vergüenza» al ver determinadas estampas en la capital: «Cuando vi algunos vídeos, algunas imágenes de lo que había ocurrido (en Madrid), no pude sino sentir vergüenza de dedicarme a lo mismo que se dedica esta gente, porque hacer este tipo de manifestaciones que son para la galería, para el show, para insultar, me parece que resta mucha credibilidad a la política en su conjunto», ha dicho contundente en Radio Euskadi.

El dirigente jeltzale ha tildado en este sentido de «circo» lo que «algunos están intentando montar permanentemente», ha dicho en alusión velada al PP. Por ello, ha pedido «elevar un poco el nivel de la polític» y debatir «sobre las cosas que le importan a la gente», como vivienda, seguridad, transición energética, educación, salud o impuestos. «Tendremos posiciones distintas, pero lo que no podemos permitir es el circo permanente este que se tiene en Madrid y que algunos quieren incluso traer aquí», ha denunciado.

Preguntado específicamente por las palabras de Isabel Díaz Ayuso -la presidenta de la Comunidad de Madrid aseguró que «ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra»-, Antxustegi ha asegurado que «vive en una realidad paralela». En ese sentido, ha considerado que la política ejercida por Ayuso es de «trazo grueso» y, por ello, ha pedido «bajar un poco a los contenidos». «Yo escucho a unos y a otros, y para unos todo es ETA y para los otros todo es fascismo, y de verdad creo que tenemos que huir de estas palabras gruesas», ha defendido. «¿De verdad la gente está en el todo ETA o en el todo es fascismo? No, yo creo que la gente es capaz de diferenciar las políticas sobre las que hablamos», ha continuado. «ETA y fascismo servirán para las tertulias, pero ETA y fascismo no sirve para arreglar el día a día de la gente», ha insistido.

Presupuestos de Gipuzkoa

Además, Antxustegi también se ha referido a la negociación presupuestaria, especialmente en Gipuzkoa y Álava donde los socios de gobierno, PNV y PSE, no tienen mayoría suficiente y necesitan del respaldo de al menos un grupo de la oposición para sacarl adelante las Cuentas forales.

En este sentido, ha asegurado que jeltzales y socialistas «hablarán» con EH Bildu, PP y Elkarrekin Podemos. Aunque también ha vaticinado que los populares «ya han tomado una decisión» y que «no van a apoyar los presupuestos». «Pero no los van a aprobar porque crean que esos presupuestos son malos para Gipuzkoa y Álava, que es lo triste, es que no los van a aprobar porque Tellado no les deja», ha asegurado contundente. Así, ha considerado en alusión al PP vasco que «si tú haces política en Euskadi en función de lo que te diga un señor, que es de Galicia y vive en Madrid, y que de Euskadi conoce bastante poco... Luego los datos son los que son y la situación del PP en Euskadi es la que es».

De hecho, Antxustegi ha considerado que el PP «tiene un problema» y es que «en Euskadi está representando un proyecto de Madrid». «En este momento el PP no tiene un proyecto para Euskadi, tiene una misión para Génova y el PP que manda, el de Madrid, tiene un único objetivo: llevar a Feijóo a la Moncloa y le da igual cómo hacerlo, con Vox o sin Vox, y tienen una frustración muy grande», ha dicho.