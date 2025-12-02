El PNV responde al PSE que cumplir el Estatuto antes de fin de año es un «mandato» asumido por ambos partidos en el acuerdo de Gobierno

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no solicite una prórroga, el Ejecutivo vasco seguirá trabajando a contrarreloj para que todas las competencias pendientes aterricen en ... Euskadi antes de que termine el año. Esa es la fecha límite establecida para cumplir íntegramente el Estatuto de Gernika y, conforme avanza el calendario hacia Nochevieja, el PNV incrementa la presión para que el presidente cumpla su palabra.

El tiempo apremia y las negociaciones estatutarias se intensifican. De hecho, la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena -principal interlocutora con Madrid en esta materia- volverá a desplazarse mañana a la capital para retomar las conversaciones. En esta ocasión, para reunirse con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Sin embargo, y ante las reiteradas declaraciones de su socio de Gobierno, el PSE, advirtiendo de que los traspasos llegarán pero no en los plazos ni con el alcance que reclama el PNV, Ubarretxena ha recordado a los socialistas que cumplir el Estatuto antes de fin de año es un «mandato» que ambos partidos asumieron en el acuerdo de Gobierno rubricado en junio del 2024.

Ubarretxena ha llegado este martes a la rueda de prensa posterior del Consejo de Gobierno preparada para responder a la pregunta que se daba por segura y dispuesta a contradecir a Eneko Andueza, que esta misma mañana ha afirmado que las transferencias pendientes se tienen que cumplir «pero no de cualquier manera». El secretario general del PSE ha asegurado que los plazos establecidos los «impuso el PNV en su momento» y que ello supone una «herramienta de presión» hacia Sánchez. «El Gobierno de España no va a someterse a ningún tipo de presión en esta cuestión, porque se están tratando temas que son terriblemente sensibles para el desarrollo, la modernización e incluso para la economía vasca. Hay que ser muy prudentes y hacer las cosas bien, no rápido y mal», ha defendido en Radio Euskadi.

Texto en mano, Ubarretxena ha leído literalmente el compromiso número 144 recogido en el pacto gubernamental que firmaron jeltzales y socialistas. Y ha recordado que dicho apartado del programa de Gobierno «dice qué es lo que hay que traspasar, en qué plazos hay que hacerlo y cómo se debe hacer». «Nosotros estamos siguiendo a rajatabla el mandato de ese compromiso», ha manifestado.

La consejera y portavoz del Gobierno Vasco ha recordado por ello que en ese artículo 144 «se dice literalmente» que las transferencias deberán llevarse a cabo «en los plazos establecidos por ambos partidos el 10 de noviembre del 2023». Es decir, en el documento firmado en aquella fecha por Sánchez y el entonces presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, que establecía un plazo «improrrogable» de dos años para cerrar el Estatuto. Tiempo que, en todo caso, expiró el pasado mes de diciembre.

Además, Ubarretxena ha recalcado que aquel acuerdo lo ratificó de nuevo el propio Sánchez junto con el lehendakari, Imanol Pradales, el 27 de noviembre del 2024 en el seno de una Comisión Bilateral. Entonces, se estableció «un calendario actualizado de traspasos de transferencias pendientes con un marco temporal que abordaba (el periodo) entre julio de 2024 y diciembre de 2025», ha recalcado Ubarretxena. «Por tanto -ha dicho tajante-, el Gobierno Vasco está trabajando de acuerdo a los mandatos que tenemos aprobados y rubricados encima de la mesa».

Comisión Mixta de Transferencias

Y aunque la meta de transferir a Euskadi todas las competencias pendientes -entre ellas, las que entrañan una gran complejidad técnica como el régimen económico de la Seguridad Social o aquellas en las que discrepan jeltzales y socialistas, como el Puerto de Pasaia- cada vez se antoja más complicado alcanzar en el plazo fijado, Ubarretxena ha insistido que su departamento sigue trabajanado con la fecha tope del 31 de diciembre.

De hecho, ha apuntado que, de momento, el Gobierno central «no nos ha pedido aplazarlo ni nos ha pedido más plazo». «Por tanto -ha reiterado-nosotros seguimos trabajando de acuerdo a los plazos que están establecidos y acordados».

Mañana Ubarretxena volverá con su equipo a Madrid y la semana que viene tiene previstas más reuniones programadas para avanzar en la negociación estatutaria. Además, ha confirmado que, a la espera de concretar una fecha exacta que dependerá del ministro Ángel Víctor Torres, la Comisión Mixta de Transferencias se celebrará «antes de fin de año». Un órgano en el que ambas administraciones formalizarán y concretarán los traspasos competenciales ya acordados: Salvamento Marítimo, Prestaciones familiares, Prestaciones por desempleo, Seguro Escolar y el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.