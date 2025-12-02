Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ministro Ángel Víctor Torres y la consejera Maria Ubarretxena, el pasado mes de marzo en Madrid. Irekia

El PNV responde al PSE que cumplir el Estatuto antes de fin de año es un «mandato» asumido por ambos partidos en el acuerdo de Gobierno

Ubarretxena, que mañana volverá a desplazarse a Madrid para negociar los traspasos pendientes, confirma que la Comisión Mixta de Transferencias se celebrará a lo largo de este mes de diciembre

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:47

Comenta

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no solicite una prórroga, el Ejecutivo vasco seguirá trabajando a contrarreloj para que todas las competencias pendientes aterricen en ... Euskadi antes de que termine el año. Esa es la fecha límite establecida para cumplir íntegramente el Estatuto de Gernika y, conforme avanza el calendario hacia Nochevieja, el PNV incrementa la presión para que el presidente cumpla su palabra.

