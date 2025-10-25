Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Joseba Díez Antxustegi (PNV) y Ekain Rico (PSE-EE) han registrado este viernes la candidatura en el Parlamento vasco.

PNV y PSE registran la candidatura de Mancisidor para el Ararteko sin tener los apoyos cerrados

La operación necesita el aval de Bildu, que cuestiona el perfil del jurista bilbaíno, o del PP, que sigue guardando silencio

Xabier Garmendia

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:26

El proceso para elegir al nuevo Ararteko se acelera, aunque todavía sin que el éxito de la operación esté garantizado. Un día después de que ... este periódico revelara el nombre del jurista Mikel Mancisidor como la apuesta de PNV y PSE-EE, los socios de gobierno han formalizado este viernes su decisión al presentar la candidatura ante el registro del Parlamento vasco. Lo han hecho tres semanas antes de que expire el plazo y sin tener cerrado el imprescindible apoyo de un tercer grupo. EH Bildu no parece muy dispuesto porque cuestiona el perfil del aspirante y el PP por ahora guarda silencio.

