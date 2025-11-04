Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sokamuturra en Oñati.

PNV y PSE presentan una ley para «proteger el histórico arraigo social» de las fiestas taurinas en Euskadi

El texto elaborado por jeltzales y socialistas prohíbe de forma expresa cualquier tipo de maltrato o daño al animal en eventos como la sokamuturra o los recortes

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:40

Comenta

Los dos partidos que forman coalición en el Gobierno Vasco, PNV y PSE, han registrado en el Parlamento autonómico una proposición de ley para regular ... los festejos taurinos en Euskadi, una iniciativa con la que pretenden dotar a este tipo de celebraciones -suelta de pequeños becerros, sokamuturra y espectáculos de recortes- de «un marco normativo propio, seguro y garantista, con el objetivo de proteger su valor cultural y su histórico arraigo social en muchos municipios vascos».

