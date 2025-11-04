PNV y PSE presentan una ley para «proteger el histórico arraigo social» de las fiestas taurinas en Euskadi

Los dos partidos que forman coalición en el Gobierno Vasco, PNV y PSE, han registrado en el Parlamento autonómico una proposición de ley para regular ... los festejos taurinos en Euskadi, una iniciativa con la que pretenden dotar a este tipo de celebraciones -suelta de pequeños becerros, sokamuturra y espectáculos de recortes- de «un marco normativo propio, seguro y garantista, con el objetivo de proteger su valor cultural y su histórico arraigo social en muchos municipios vascos».

La propuesta normativa presentada por jeltzales y socialistas, que deberá votarse en la Cámara legislativa -aunque al Gobierno le basta solo con los votos de los dos partidos para aprobarla-, recoge que «en Euskadi se celebran cerca de mil festejos anuales de este tipo, muchos de ellos con la participación de menores, pero hasta ahora carecían de regulación específica». Con esta nueva normativa, explican, «se pretende garantizar la seguridad de las personas participantes y el bienestar animal, además de dotar a los eventos de mayor seguridad jurídica».

El texto, de hecho, prohíbe de forma expresa cualquier tipo de maltrato o daño al animal y establece que las reses –que serán menores de 18 meses- deberán llevar las defensas protegidas en todo momento, entre otras medidas.

La proposición de ley también prevé que todos los festejos requieran autorización previa de la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, y detalla una batería de requisitos obligatorios: pólizas de seguro, certificación veterinaria, medidas de seguridad (barreras de protección, burladeros…), identificación de responsables de la actividad y planes de evacuación, por citar algunos ejemplos. Asimismo, la Ley exigirá que las personas menores de edad participantes cuenten con autorización escrita del padre, madre o tutor legal. En el caso de las menores de 14 años, deberán estar acompañadas de una persona adulta.

Sanciones

Además, los dos partidos de gobierno inciden en que el reglamento introduce un régimen sancionador estricto, con multas de hasta 150.000 euros y posibles inhabilitaciones de hasta cinco años para quienes incumplan las normas o cometan infracciones graves, especialmente en casos de maltrato animal o riesgo para los participantes.

El objetivo de la Ley, explican jeltzales y socialistas, es «asegurar que estas celebraciones continúen formando parte de las fiestas locales de Euskadi, pero de una manera ordenada, segura para las personas participantes y garantista para los animales».