PNV y PSE pactan con el PP la elección de Mikel Mancisidor como Ararteko

Tras un proceso de negociación que se ha alargado más de lo esperado, la búsqueda de un nuevo Ararteko ha logrado fumata blanca. El jurista ... bilbaíno Mikel Mancisidor será nombrado como sustituto de Manu Lezertua al frente de la Defensoría del Pueblo del País Vasco gracias a un entendimiento entre PNV, PSE-EE y PP, según ha podido confirmar este periódico. La designación se formalizará en el Parlamento en las próximas semanas, ya que aún hay plazo hasta el 14 de noviembre para que otros grupos puedan registrar propuestas alternativas, aunque no tendrían posibilidad de prosperar.

La búsqueda de un nuevo inquilino para la institución comenzó el 10 de junio, cuando Manu Lezertua formalizó su renuncia y puso punto final a una trayectoria de diez años en el puesto. A los 68 años, el abogado bilbaíno decidió dejar el cargo y jubilarse, y activó así el procedimiento para elegir a una nueva persona. Desde entonces se da una situación de interinidad comandada por la que fue su número dos, Inés Ibáñez de Maeztu, exdirectora de Derechos Humanos con el PSE durante la etapa de Patxi López.

La ley del Ararteko, vigente desde 1985, establece que la designación de un nuevo responsable precisa de una mayoría de tres quintas partes de los miembros del Parlamento vasco; es decir, 45 de los 75 escaños. La suma de PNV (27) y PSE-EE (12), socios de gobierno, alcanza los 39, por lo que necesitaban al menos otros seis. Y ahí las posibilidades se reducían a dos: o EH Bildu (27) o el PP (7). Jeltzales y socialistas priorizaron en la negociación a la coalición soberanista por su mayor representación, pero todo se empezó a torcer hace una semana.

El pasado jueves, este periódico reveló que la propuesta de los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico era Mikel Mancisidor. Nacido en Bilbao en 1970, licenciado en Derecho por Deusto y doctor en Relaciones Internacionales por la Geneva School of Diplomacy & International Relations, es profesor de Derecho Internacional Público en la institución jesuita. Durante una década fue director de la Unesco Etxea.

Con amplia experiencia en la esfera internacional y en el campo de los derechos humanos, sus promotores destacaron que su currículum encaja en el perfil del Ararteko, encargado de atender reclamaciones de la ciudadanía sobre la actuación de los poderes públicos autonómicos. Sin embargo, una vez que se publicó el nombre, EH Bildu descartó apoyarlo y cuestionó su perfil. Dudó de su «independencia y neutralidad» y de su dominio del euskera, además de dejar claro que su apuesta para el puesto era una mujer.

El rechazo de la coalición soberanista dejaba dos opciones: que PNV y PSE-EE dieran un paso atrás o que buscaran los votos del PP. La primera de las opciones quedó descartada al día siguiente, cuando Joseba Díez Antxustegi y Ekain Rico acudieron al registro del Parlamento para formalizar la candidatura de Mancisidor. Por consiguiente, los socios de gobierno se centraron en convencer a la formación de Javier de Andrés.

Después de varias reuniones, el PP dio finalmente ayer su visto bueno a la candidatura e incluso se lo comunicó personalmente al propio protagonista.