Mancisidor es profesor de Derecho Internacional en Deusto. MIREYA LÓPEZ

PNV y PSE pactan con el PP la elección de Mikel Mancisidor como Ararteko

El Parlamento Vasco nombrará al jurista bilbaíno como sustituto de Manu Lezertua con el desmarque de Bildu, que cuestiona su neutralidad

Xabier Garmendia

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Tras un proceso de negociación que se ha alargado más de lo esperado, la búsqueda de un nuevo Ararteko ha logrado fumata blanca. El jurista ... bilbaíno Mikel Mancisidor será nombrado como sustituto de Manu Lezertua al frente de la Defensoría del Pueblo del País Vasco gracias a un entendimiento entre PNV, PSE-EE y PP, según ha podido confirmar este periódico. La designación se formalizará en el Parlamento en las próximas semanas, ya que aún hay plazo hasta el 14 de noviembre para que otros grupos puedan registrar propuestas alternativas, aunque no tendrían posibilidad de prosperar.

