PNV y PSE cierran un preacuerdo para renovar su coalición en diputaciones y ayuntamientos Andoni Ortuzar, Iñigo Urkullu e Idoia Mendia, en una reunión que mantuvieron en 2018. / ADRIÁN RUIZ DE HIERRO Las ejecutivas jeltzale y socialista ratifican las líneas maestras del acuerdo que habían perfilado esta mañana Ortuzar y Mendia MIGUEL VILLAMERIEL Lunes, 10 junio 2019, 19:07

El PNV y el PSEvolverán a gobernar en coalición las tres diputaciones forales vascas y los principales ayuntamientos de la CAV. Jeltzales y socialistas han anunciado este lunes a media tarde que ambos partidos «han alcanzado un preacuerdo para la conformación de gobiernos apoyados en mayorías estables en las instituciones forales y locales de la Comunidad Autónoma Vasca». Este preacuerdo ha sido ratificado por el EBB y por la ejecutiva del PSE esta tarde, después de que esta mañana los líderes de ambas formaciones, Andoni Ortuzar e Idoia Mendia, hayan perfilado las líneas maestras del acuerdo en una reunión que han mantenido en Sabin Etxea, la sede central del PNV en Bilbao.

Según han explicado en una nota de prensa conjunta PNV y PSE, que ha sido publicada a las 18.45 horas de este lunes, «en líneas generales, el acuerdo se enmarca en términos muy similares al que ambas formaciones suscribieron en 2015 y que deparó un resultado muy satisfactorio en la pasada legislatura».

PNV y PSE «confían en poder alcanzar en las próximas horas un acuerdo total» que se haría efectivo antes de la constitución de los ayuntamientos que tendrá lugar este sábado día 15. Ambos partidos no han entrado todavía al detalle de lo que ocurrirá en los pueblos en los que no han sido la fuerza más votada, pero sí se han comprometido a respetarse entre ellos allí donde han sido primera fuerza. La decisión del PNV de Irun de retirar la candidatura de Xabier Iridoy el pasado viernes ha allanado el camino a este acuerdo, ya que los socialistas lo pusieron como una condición 'sine qua non' para negociar un pacto global con el PNV.