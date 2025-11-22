Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Euge Arrizabalaga y la consejera Melgosa, con los participantes en la Jornada sobre Migración este sábado en el Gipuzko Buru Batzar

El PNV promueve un modelo vasco de acogida e integración «en igualdad de derechos y obligaciones»

El PNV promueve un modelo vasco de acogida e integración «en igualdad de derechos y obligaciones»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:11

Comenta

El PNV promueve un modelo vasco de acogida e integración en igualdad de derechos y obligaciones. Euge Arrizabalaga ha expresado este sábado que la formación ... jeltzale «está alineada con el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas». La presidenta del PNV de Gipuzkoa ha liderado en la sede del Gipuzko Buru Batzar una jornada de formación interna sobre migración con el título de «Migranteak: Txuri-Berde-Gorriaren Herrian». Ha hecho un llamamiento expreso a los militantes y simpatizantes del PNV para que compartan la «causa nacional vasca» con las personas migrantes. «Debemos integrar a las personas que llegan a Gipuzkoa y a Euskadi en nuestra causa política; como abertzales, debemos ser agentes activos a favor de su integración en nuestra comunidad política; a todas y todos ellos, les invitamos a compartir el proyecto nacional vasco», ha incidido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  2. 2

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  3. 3

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  4. 4 Muere Paco Marín, fundador de la ikastola Ekintza y del colegio mayor Olarain
  5. 5 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  6. 6

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  7. 7 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  8. 8 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  9. 9 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  10. 10

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El PNV promueve un modelo vasco de acogida e integración «en igualdad de derechos y obligaciones»

El PNV promueve un modelo vasco de acogida e integración «en igualdad de derechos y obligaciones»