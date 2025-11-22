El PNV promueve un modelo vasco de acogida e integración en igualdad de derechos y obligaciones. Euge Arrizabalaga ha expresado este sábado que la formación ... jeltzale «está alineada con el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas». La presidenta del PNV de Gipuzkoa ha liderado en la sede del Gipuzko Buru Batzar una jornada de formación interna sobre migración con el título de «Migranteak: Txuri-Berde-Gorriaren Herrian». Ha hecho un llamamiento expreso a los militantes y simpatizantes del PNV para que compartan la «causa nacional vasca» con las personas migrantes. «Debemos integrar a las personas que llegan a Gipuzkoa y a Euskadi en nuestra causa política; como abertzales, debemos ser agentes activos a favor de su integración en nuestra comunidad política; a todas y todos ellos, les invitamos a compartir el proyecto nacional vasco», ha incidido.

En el marco del encuentro, Arrizabalaga ha indicado que la cuestión migratoria es «una realidad global y estructural, dado que la desigualdad, la miseria, las guerras o las crisis climáticas provocan migraciones en todo el mundo». «A partir de este hecho fáctico, la migración requiere una mirada que integre sus diferentes perspectivas, es decir, una respuesta responsable y democrática a la migración precisa una política pública que integre sus dimensiones ética, pragmática y problemática», ha agregado. En las jornadas también han intervenido la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y el presidente de Begirune Fundazioa, Xabier Aierdi, entre otros expertos en migración

En primer lugar, Arrizabalaga se ha referido a la dimensión de ética democrática, solidaridad y humanidad. A su juicio, ofrecer una respuesta adecuada no es solo una opción, es también una obligación recogida en el derecho interno e internacional, y exige la determinación política e institucional de desplegar políticas públicas de acogida e integración. Tras renarcar que la migración es una necesidad motivada por causas diversas, ha incidido en que «les ocurrió a nuestros antepasados, y nos puede ocurrir a nosotros y nosotras, o a nuestros hijos e hijas». Por ello, ha apelado a la sensibilidad y la empatía.

35.000 extranjeros afiliados en Gipuzkoa

En lo que respecta a la dimensión pragmática, ha apuntado la necesidad de migración para que Euskadi «siga progresando». «Necesitamos a la inmigración para responder a nuestro déficit demográfico y de mano de obra en el mercado laboral», ha apuntado para explicar que en Gipuzkoa ya se cuenta con 35.000 personas de origen extranjero, afiliadas a la Seguridad Social, que son «decisivas» en sectores como el comercio, la hostelería, los cuidados o la construcción. En Euskadi hay menos nacimientos cada año y, a pesar de ello, la población de Gipuzkoa sigue creciendo ligeramente gracias a la migración, de 729.000 a 732.000 en 2024, ha precisado Arrizabalaga, para incidir en que «la migración necesita regularización y colaboración interterritorial e interinstitucional».

En su intervención, la dirigente guipuzcoana del PNV no ha querido dejar de lado la dimensión «problemática». «Somos plenamente conscientes de que los discursos populistas, xenófobos y racistas suscitan, en todo el mundo, miedo y rechazo al extranjero, mejor dicho, al 'extranjero pobre'; y de que esa demagogia racista está logrando una creciente y preocupante adhesión social en nuestro entorno europeo», ha advertido.

En este punto, ha reparado en que, según las encuestas, en Euskadi el apoyo a estos discursos no llega al 4%. «Afortunadamente, el 80% defiende y reconoce la aportación de las personas migrantes y, si no tienen papeles, apoya su regularización. No obstante, no debemos bajar la guardia», ha apostillado.

Por este motivo, la presidenta del GBB ha pedido «no perder de vista» el espíritu y la letra del Pacto Social Vasco para la Migración. El pacto -aprobado el 30 de noviembre de 2019- fue suscrito por el conjunto de entidades sociales e instituciones vascas y se sustenta en el principio ético fundamental de «ofrecer lo que nos gustaría recibir».

«El contenido de ese pacto nos da las herramientas para desarrollar un discurso compartido y un compromiso de unidad. Ante cualquier utilización populista de la xenofobia, establece el compromiso de mantener una unidad que haga efectivo el peso de la mayoría democrática frente a la demagogia», ha declarado.

Política bilateral

Entre las propuestas que propugna su partido en este ámbito, la dirigente del PNV ha abogado por políticas compartidas entre países y regiones de la UE, que desarrollen el Pacto Mundial sobre Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas. Del mismo modo, ha planteado la necesidad de desarrollar «una política bilateral de gestión corresponsable en materia de acogida e integración de solicitantes de asilo», en colaboración con el Gobierno español. Ha hecho hincapié en que «la mejor manera de acoger e integrar es la inserción sociolaboral». Por ello, aspira a una ampliación de competencias para Euskadi en materia de permisos de residencia y trabajo».