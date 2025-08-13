Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El presidente del PNV, Aitor Esteban. EFE

PNV pide que la reunión de líderes europeos aborde el tema de Gaza para terminar con «la ola de terror y muerte»

Los jeltzales señalan que «esta generación no puede pasar a la historia como la que miró hacia otro lado mientras una nación es borrada del mapa y habitantes masacrados»

A. B.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:55

El PNV ha pedido este miércoles que la reunión de los líderes europeos convocada para este miércoles por el canciller alemán, Friedrich Merz, en la ... que estarán presentes el jefe de Estado de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborde la situación de «devastación» que sufre Gaza por el ejército israelí, y ha afirmado que «es posible parar esta ola de destrucción, terror y muerte, si así lo quiere la comunidad internacional», a la que ha exigido que «se involucre».

