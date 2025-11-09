El PNV pide a la oposición «propuestas realistas» para los Presupuestos
Los jeltzales advierten de que «si lo que se pretende es un cambio de modelo, no nos van a encontrar»
Félix Montero
Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00
El Gobierno Vasco arrancará la próxima semana la ronda de contactos con la oposición para buscar respaldo a los Presupuestos de 2026, cuya aprobación está ... garantizada el 23 de diciembre gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. El Ejecutivo afronta este proceso con la intención de abrir espacios de acuerdo, aunque deja claro que no quiere sobresaltos y que las conversaciones se moverán dentro del carril trazado por los acuerdos de la coalición.
El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, reparó ayer en que el proyecto presupuestario llega «con las cartas encima de la mesa», después de que el año pasado el Ejecutivo sacara las cuentas adelante sin el respaldo de ningún otro grupo más allá de los socios de coalición. Los jeltzales apelan ahora a que las aportaciones de la oposición sean «propuestas realistas y viables», y advierten de que «si lo que se pretende es un cambio de modelo, no nos van a encontrar», acotando así los posibles pactos al marco económico ya definido por el Gobierno. En este sentido, Antxustegi defendió unos presupuestos «que sirvan para fortalecer los servicios públicos, preparar el futuro de Euskadi y responder a los principales retos del país, que son al mismo tiempo las principales preocupaciones de la ciudadanía, salud, seguridad y vivienda».
La postura jeltzale llega, y contrasta, con la expresada el viernes por el Gobierno Vasco, que insistía en abordar la negociación «sin líneas rojas ni etiquetas». Aunque el Ejecutivo no descarta ningún apoyo –salvo el de Vox, que no está incluido en la ronda de contactos–, sí reconoce que existen puntos de coincidencia con el PP, especialmente en materias como salud, seguridad o en política industrial.
