Aitor Esteban, presidente del Euzkadi Buru Batzar, durante un acto del partido. EFE

La UCO revela que el PNV pidió mantener en el Gobierno a un cargo clave para los negocios de Cerdán y los jeltzales lo niegan

Javier Cachón fue meses después el responsable de dar luz verde al proyecto Mina Muga, en el que Koldo y el ex 'número tres' del PSOE tenían gran interés

Mikel Calvo
Xabier Garmendia

Mikel Calvo y Xabier Garmendia

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:05

El Euzkadi Buru Batzar del PNV salió en la tarde de este martes al paso del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de ... la Guardia Civil, que incorpora un documento atribuido a Santos Cerdán en el que se recogerían tres supuestas peticiones de nombramientos formuladas por el partido jeltzale durante las conversaciones previas a la moción de censura de 2018. Fuentes de la dirección del PNV niegan a este periódico «cualquier vinculación» con la trama que investiga la Guardia Civil y aseguran que el Euzkadi Buru Batzar «desconoce» por completo esos movimientos.

