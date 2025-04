El PNV mantiene su apoyo con cautela al rearme del Gobierno y EH Bildu confirma su rechazo

Los partidos vascos en el Congreso de los Diputados han guardado silencio tras conocer que el Gobierno central destinará 10.471 millones de euros de ... gasto en defensa para llegar al 2% del PIB este año. El presidente, Pedro Sánchez, también ha anunciado que no someterá el plan a votación y tanto PNV como EH Bildu evitarán así tomar decisiones incómodas con sus electorados o con su socio de investidura.

El PNV, en los últimos coletazos de Aitor Esteban como portavoz en el Congreso antes de pasar a la presidencia del partido, ya avaló el incremento del gasto militar. «Lo que ha demostrado EE UU es que ya no defiende el orden mundial que salió de la II Guerra Mundial», apuntó Esteban hace un mes, quien defendió que ante ese «nuevo paradigma» y ante la «ruptura de las alianzas tradicionales», Europa debe «hacer frente» a esa «indefensión». «Mi partido se alinea con el canal central de Europa. Siempre hemos sido europeístas. Creemos en Europa», recalcó.

Misma línea ha defendido su sucesora en Madrid, la guipuzcoana Maribel Vaquero, quien aseguraba en una entrevista para este periódico que «Europa tiene que ser muy fuerte y que tiene que hacer inversiones también en I+D+I para poder demostrar su fortaleza en el mundo». Si bien se mostraba prudente y afirmaba que los jeltzales «estudiaremos la propuesta». «Parece ser que entramos en otro momento de la historia y tenemos que ser fuertes y hacer frente a todos los retos del futuro», decía Vaquero.

Un 'no' rotundo

La posición jeltzale choca frontalmente con la de EH Bildu. El secretario general de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, ya anunció que su partido no apoyaría el incremento del gasto militar. «Si alguien cree que el futuro pasa por reducir gasto social y fabricar armas, esa no es la Europa de EH Bildu», aclaró hace un mes. El voto de la izquierda independentista ya no será decisivo, ni el suyo ni el de ninguno de los partidos del hemiciclo, y su rechazo «absoluto» no tendrá ninguna influencia.

«Mayor capacidad militar no se traduce en mayor seguridad. Lo que le va a dar seguridad a Europa es saber moverse en un tablero multipolar nuevo y tener la inteligencia diplomática y política», defendía el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, en una entrevista para este periódico.