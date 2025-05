El PNV estalla contra el PP y le exige que «rectifique» las acusaciones sobre sus vínculos con la 'fontanera' de Ferraz

Si el PP reclamaba en la mañana de este viernes que el PNV rompiera su silencio sobre el 'caso Leire Díez', ha logrado su objetivo ... pero no en el sentido que esperaba. No ha dado explicaciones ni ha entrado a valorar si el aplazamiento de deuda concedido por la Diputación de Bizkaia al empresario de Getxo Alejando Hamlyn es un «trato de favor» por su papel en la trama contra la UCO urdida por afines al PSOE, tal y como han denunciado los populares.

El PNV se ha revuelto con virulencia ante esas «graves acusaciones», que suponen un nuevo choque entre ambas formaciones, que en los últimos meses han enlazado varias polémicas que evidencian sus malas relaciones y complican al extremo cualquier tipo de acercamiento. «El PP no tiene ninguna prueba. Se basa en afirmaciones como 'huele a...', 'igual es que...' o 'me da la sensación...' en boca de su presidente, Javier de Andrés», critican fuentes de Sabin Etxea.

«Resulta de extrema gravedad generar la sombra de la duda sobre una institución ejemplar como la Diputación Foral de Bizkaia y sobre un partido como el PNV», arremeten los jeltzales, muy molestos por las formas empleadas por De Andrés y la presidenta del PP vizcaíno, Raquel González, que este viernes han comparecido en Bilbao. «Nos han mostrado la peor cara de la política: aquella que solo pretende embarrar y confundir. No es extraño en el PP, pero no lo habíamos visto en la política vasca. No es la forma de hacer política del PNV y ahí no nos van a encontrar», reflexionan los nacionalistas, quienes exigen a los populares una «rectificación». «No todo vale bajo el objetivo último de hacer daño al PNV»