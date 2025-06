El PNV cree que el PSOE debe demostrar que Cerdán, Ábalos y Koldo eran los únicos implicados en la trama Aitor Esteban advierte a Sánchez de que no puede haber legislatura sin aprobar los presupuestos

L. O. Martes, 17 de junio 2025, 09:59

El PNV ha insistido este martes en la necesidad de que el PSOE aclare y demuestre que en la trama de corrupción destapada por la Unidad Central Operativa solo estaban implicados Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García y que el cobro de mordidas era únicamente para su lucro personal. «A todas las organizaciones les puede pasar algo así, pero hay que ver si era eso, con estas personas, y solo para su lucro personal o no», ha indicado Aitor Esteban en alusión a una supuesta financiación ilegal del PSOE a la que también apuntaba el informe de la UCO.

El presidente del EBB ha asegurado que el caso que salpica a los socialistas es «muy grave», con dos exsecretarios de organización socialistas presuntamente implicados, y ha señalado que esto «puede ser un »ovillo del que solo« se ve »el principio del hilo«. El informe de la UCO sobre el caso Koldo señala a Santos Cerdán y tras hacerse público el documento el pasado jueves, el secretario de organización presentó su dimisión y ayer mismo entregó el acta de diputado.

El PSOE reunió ayer a su ejecutiva para tomar medidas y tras la reunión Pedro Sánchez reiteró su intención de culminar la legislatura porque sería «entregar las riendas» al PP y Vox. A este respecto, Esteban ha advertido al presidente del Gobierno que hay «una raya» y no puede solo escudarse en que no hay alternativa a su Gobierno. En este sentido, el PNV, uno de los partidos clave para la supervivencia del Ejecutivo central, avisa de que no puede haber legislatura sin que se aprueben los presupuestos.

Sánchez se reunirá con los grupos parlamentarios que hasta ahora han apoyado al Gobierno, ya lo hizo ayer con Yolanda Díaz, su socia de coalición. Como ya trasladó la pasada semana tras conocerse el informe de la UCO, Esteban ha asegurado que su partido «permanece vigilante» ante cualquier información que pueda conocerse a lo largo de los próximos días y semanas.