El PNV cree necesario que Sánchez presente los Presupuestos y no ve «imposible» alcanzar acuerdos

El PNV considera necesario que el Gobierno presente su proyecto de Presupuestos Generales de 2026 y, aunque admite que la ruptura de Junts «complica ... más» la legislatura, cree que no es «imposible» alcanzar acuerdos para sacar adelante las cuentas.

En una entrevista con el programa 'Parlamento', de 'RNE', la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha admitido que la decisión de Junts «tensa un poquito más» lo que ha sido desde el principio una legislatura «difícil».

«Es como conducir en primera con un coche de cuarta mano; estás todo el rato pensando que el coche se te va a calar y en qué momento llegará algún bache», ha ilustrado la diputada vasca, para quien Sánchez «puede aguantar» aunque la legislatura está en un momento «muy agonizante».

En este contexto, el PNV ve necesario que el presidente llegue a acuerdos en algún proyecto de importancia, «como podrían ser los Presupuestos». Para Vaquero, aunque la ruptura de Junts «lo complica un poco más», «nada es imposible».

«En esta legislatura y en la pasada se han visto cosas que parecían imposibles que, llegado el momento, se han dado pasos adelante y se han salvado esas complicaciones», ha recordado Vaquero, para quien «ganar la confianza sería un punto muy importante para poder llegar a consensos».

En este punto, se le ha preguntado si el PSOE ha hecho todo lo que estaba en su mano para cumplir con Junts, a lo que la portavoz del PNV ha respondido que en el tema de las lenguas, por ejemplo, el Gobierno «ha intentado desarrollar» lo acordado, pero no ha querido ir más allá.

«Junts tendrá sus motivos para decir que el presidente o el PSOE no han cumplido, y el PSOE tendrá también que demostrar y decirle a Junts cuál ha sido la implicación que ha tenido» para que se haya llegado a este punto, ha manifestado Vaquero.

Aunque es consciente de que «todo es muy difícil», el PNV continúa en conversaciones con el Ejecutivo y cuando tengan un acuerdo lo harán público, ha dicho Vaquero, subrayando que los nacionalistas vascos, además de «exigentes y »predecibles«, son »personas de fiar, coherentes y de palabras« que cumplen con aquello que pactan.

En todo caso, mientras llega ese supuesto acuerdo y hasta que no finalice la legislatura, Vaquero ha reiterado que su partido seguirá trabajando para que se cumpla el pacto de investidura y para que se lleguen a acuerdos en beneficio de la ciudadanía de Euskadi.

Objetivos y hoja de ruta

Por todo ello, la política vasca ve necesario que el Ministerio de Hacienda lleve ya al Congreso un proyecto de Presupuestos, serían los primeros de la legislatura, para conocer cuáles son los objetivos y la hoja de ruta del Gobierno.

En el hipotético caso de que los envíe al Congreso y caigan, Vaquero no cree que tenga por qué acabar la legislatura. «Sin presupuestos ha continuado la legislatura y ya veremos lo que hace el presidente», ha señalado.

Respecto a la posibilidad de que pueda haber una moción de censura encabezada por Alberto Núñez Feijóo, la portavoz del PNV ha recordado que «ya ha pasado media legislatura» y, «si pensaba hacerlo, ocasión ya ha tenido».