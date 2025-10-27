PNV, EH Bildu y PSE mantienen continuos choques que alejan posibles pactos de país

PNV, EH Bildu y PSE mantienen crecientes desencuentros cruzados en cuestiones estratégicas que complican la puesta en marcha de amplios pactos de país. Los ... desencuentros no son superficiales y afectan a aspectos centrales que tienen que ver con el futuro modelo de autogobierno y de convivencia y que ilustran que el mapa político vasco vive condicionado por un feroz pulso por el poder y la hegemonía política.

En relación con el futuro estatus de autogobierno, aún se desconoce si puede alumbrarse un pacto de mínimos que desemboque en un nuevo acuerdo estatutario. El derecho a decidir es la línea roja que el PSE no está dispuesto a traspasar pero está por ver si el PNV estaría dispuesto a pactar solo con EH Bildu un frente reivindicativo que reclame un nuevo fondo de poder soberano, incluso aunque sea a través de vías ancladas a la legalidad como un futuro Concierto Político inspirado en el Concierto Económico vasco vigente. La experiencia del plan Ibarretxe apunta que los jeltzales no van a repetir aventuras que puedan chocar con el marco constitucional y que el plazo de varios meses para cerrar un acuerdo dado por Aitor Esteban es una fórmula de presión.

En vivienda, el Gobierno Vasco PNV-PSE ha pactado una estrategia concertada que se sustancia en un pacto de país, que tiene enfrente a EH Bildu, que censura algunas de las medidas del Departamento de Vivienda como rebajar al 60% el porcentaje obligatorios de VPO para agilizar el planeamiento y 'mover' el mercado desde la cooperación público-privada. En este modelo ha surgido una variable novedosa, y es la crítica del PSE de San Sebastián a la falta de eficacia y operatividad del Departamento de Urbanismo, gestionado por el PNV, tras la renuncia del alcalde Eneko Goia. Unos reproches que el Gipuzko Buru Batzar rebatió inmediatamente.

Otro elemento de cruce es la gestión del autogobierno. La titularidad del puerto de Pasaia enfrenta a PNV con el PSE, ya que los socialistas creen que la pérdida de la consideración de 'interés general' repercutiría negativamente en la competitividad de esta infraestructura mientras que los jeltzales exigen que se cumpla el Estatuto en este aspecto y EH Bildu reclama que el traspaso tenga en cuenta los derechos laborales. También la gestión de los aeropuertos suscita un litigio ya que AENA, que explota los mismos, y tiene capital privado en una parte, se opone a esta transferencia también con el argumento de la competitividad.

Sentencias por el euskera

Respecto al euskera, el desencuentro estaba servido en bandeja desde hace meses. PNV y EH Bildu han decidido que presentaran sus propias propuestas ante el conflicto surgido con determinadas sentencias judiciales que echan para atrás una serie de OPE municipales ligadas a la exigencia del euskera en la función pública. Para el PSE, la actual normativa es suficiente sin forzar la máquina. Los nacionalistas piden blindarla frente una ofensiva judicial contra la política lingüística. Ambas propuestas sedarán debatidas en el Parlamento Vasco y aunque EH Bildu confía primero en un acuerdo entre abertzales tampoco se descarta un pacto previo entre el PNV y el PSE. De momento la Diputación de Gipuzkoa ha aplazado la exigencia de euskera en las OPE tras los fallos judiciales en contra. No elimina el requerimiento pero dará un tiempo para que la persona que se haga con la plaza acredite el perfil lingüístico. El PSE de Gipuzkoa ha interpretado este movimiento como un triunfo de su estrategia de «firmeza».

En relación con el Tren de Alta Velocidad, la discrepancia apunta al trazado de la conexión para conectar Gipuzkoa con Navarra. La Diputación guipuzcoana defiende la conexión por Ezkio Itxaso y ahora critica que las catas anunciada por el Ministerio no respondan al plan inicialmente presentado, aunque parece que la situación se reconducirá y el Gobierno central hará también los sondeos en un trazado que bordee completamente la sierra de Aralar.

Sobre la seguridad, los incidentes de las últimas semanas han enfrentado a PNV-PSE con EH Bildu. Los primeros defienden a la Ertzaintza y critican la falta de apoyo a los agentes de la izquierda independentista. Los segundos exigen un nuevo modelo policial.

A su vez, EH Bildu constata en las últimas semanas un distanciamiento con el PNV desde que Aitor Esteban ha llegado a la Presidencia del EBB en marzo de este año. Arnaldo Otegi, secretario general de esta formación, ha admitido que la relación se ha enfriado en comparación con la que tenían con Andoni Ortuzar.