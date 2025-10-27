Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Esteban, Otegi y Andueza, en una imagen reciente. BERASALUCE / EP

PNV, EH Bildu y PSE mantienen continuos choques que alejan posibles pactos de país

La izquierda soberanista reconoce que su relación con los jeltzales ha empeorado tras la llegada de Esteban al EBB

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

PNV, EH Bildu y PSE mantienen crecientes desencuentros cruzados en cuestiones estratégicas que complican la puesta en marcha de amplios pactos de país. Los ... desencuentros no son superficiales y afectan a aspectos centrales que tienen que ver con el futuro modelo de autogobierno y de convivencia y que ilustran que el mapa político vasco vive condicionado por un feroz pulso por el poder y la hegemonía política.

