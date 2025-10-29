PNV y EH Bildu piden a Sánchez que se 'mueva' tras el portazo de Junts

El PNV y EH Bildu han abierto un compás de espera sobre el rumbo definitivo de la legislatura desde la advertencia de que el presidente ... del Gobierno, Pedro Sánchez, debe «mover ficha» antes de que colapse su mandato después del anuncio de Carles Puigdemont de que rompe su pacto con el PSOE, lo que deja al Ejecutivo de coalición de centroizquierda en la cuerda floja de la minoría parlamentaria una vez que las bases de la formación soberanista catalana darán previsiblemente luz verde a la propuesta de su dirección mañana jueves.

El reproche central de Puigdemont es que el crédito de Sánchez se ha agotado por completo porque no ha cumplido ninguno de los compromisos acordados de cara a la sesión de investidura en la que recibió su respaldo. No obstante, los nacionalistas catalanes no se muestran partidarios de apoyar una moción de censura presidida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el concurso de Vox, ni tampoco una moción de censura instrumental que consensúe un candidato alternativo con un único punto en el orden del día: echar a Sánchez del poder y propiciar un automático adelanto de los comicios previstos en 2027.

El PNV no quitó ayer relevancia al nuevo ciclo que se abre a partir de ahora ni tampoco banalizó su repercusión en el medio plazo y largo plazo, al dejar a Sánchez a los pies de los caballos y sin oxígeno para afrontar los próximos meses, es decir, sin ninguna posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta, 176 votos, al perder los siete escaños de Junts, que resultaban determinantes para articular una mayoría viable.

«La legislatura entra en una fase agónica, pero Sánchez debe presentar los Presupuestos» Maribel Vaquero PNV

«La legislatura entra en una fase agónica», reconoció la portavoz jeltzale en el Congreso, Maribel Vaquero, que, no obstante, animó al presidente del Gobierno a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y a recuperar los apoyos entre los socios de investidura para lograr la estabilidad y evitar un adelanto electoral.

Es decir, todo dependerá de si Junts opta por una oposición frontal sin concesiones, y hace caer todas las iniciativas del Gobierno, o aún queda un resquicio para mantener una pequeña llama de esperanza antes de disolver las Cortes Generales.

Con todo, Vaquero aseguró que, mientras dure la legislatura, su partido seguirá trabajando e intentando que se cumpla el pacto de investidura suscrito con Sánchez. «Y en eso estamos», aseveró, recordando que, aunque aún quedan transferencias del Estatuto de Gernika de algunos asuntos por cumplir, la valoración del pacto de investidura es «medianamente positiva».

«Somos un partido serio y vamos a trabajar en las leyes que consideramos que tienen que salir adelante», insistió Vaquero, puntualizando que la decisión de Junts, si bien dificultará la posición del resto de grupos a la hora de sacar adelante leyes, no provocará que los nacionalistas vascos hagan el trabajo que han venido haciendo siempre. «Seguiremos trabajando como hasta ahora», insistió la diputada del PNV.

«Mantenemos la ventana de oportunidad para avanzar en términos nacionales y sociales» Mertxe Aizpurua EH Bildu

Ante este panorama, se le preguntó si sería mejor convocar elecciones generales. La portavoz del PNV en la Cámara baja respondió que ésa es una prerrogativa exclusiva del presidente Sánchez, que es «el único que tiene el botón de disolver las Cámaras o no», manifestó.

El PNV ya adelantó el mismo lunes tras conocer la decisión de Puigdemont que al que le corresponde «aunar mayorías» es al presidente del Gobierno, que, en definitiva, es el único que puede anunciar el final de la legislatura y la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. Los jeltzales se abren a un compás de espera para ver cómo se clarifica el escenario político. El PNV no descarta ningún escenario. Una ubicación clara de Junts en una estrategia frontal de oposición al Gobierno dejaría a Sánchez sin oxígeno para mantener la legislatura, aun cuando eso tuviera efectos muy desestabilizadores en el debate territorial, tanto en Euskadi como en Cataluña, y pudiera poner una alfombra roja a que el bloque PP-Vox llegue al poder, una hipótesis que genera abierto rechazo en sectores políticos de la periferia y de la izquierda. Los nacionalistas vascos son conscientes de que en la realidad sociológica y política vasca no se comprende bien la decisión de Junts en la medida en la que puede ser capitalizada por el PP en su estrategia de acoso y derribo de Sánchez.

Respeto a Puigdemont

La misma posición de compás de espera la exhibió EH Bildu, aunque la portavoz parlamentaria en el Congreso, Mertxe Aizpurua, señaló que, en su opinión, la ventana de oportunidad abierta con la investidura de Sánchez sigue abierta, a pesar de todas las dificultades. «No juzgamos y respetamos las decisiones soberanas de Junts», aseguran fuentes autorizadas de EH Bildu que, sin embargo, sostienen que aún se mantiene la ventana de oportunidad que supuso el pacto de investidura con Sánchez «ya que la alternativa PP-Vox es infinitamente peor». Además, esa ventana de oportunidad «lo que hay que hacer además es plantear avances en términos de objetivos nacionales, sociales y de convivencia». «Respetamos la decisión de Junts, pero no estamos en eso», precisaron.

Otro efecto pernicioso de un final abrupto de la legislatura se proyectaría sobre Euskadi al complicar las expectativas de un nuevo estatus de autogobierno. En este momento se ha abierto un proceso de negociación discreta para un nuevo pacto estatutario. PNV, PSE y EH Bildu mantienen conversaciones en busca de un nuevo pacto que resulte viable con el ordenamiento constitucional.

Desde el Gobierno Vasco se quiso minimizar el enorme boque de agua abierto en la legislatura. «Mientras haya partido, seguiremos jugando». Con esta lacónica frase, la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, reaccionó ante la ruptura en los acuerdos entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts y su influencia en las relaciones entre el Ejecutivo vasco y el central.