Esteban y Sánchez, en el pleno del Congreso en el que el primero anunció su retirada como portavoz del PNV en la Cámara baja. EFE

PNV y EH Bildu piden a Sánchez que se 'mueva' tras el portazo de Junts

Los nacionalistas vascos abren un compás de espera aunque confían en que la legislatura no colapse a corto plazo

Alberto Surio

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:04

Comenta

El PNV y EH Bildu han abierto un compás de espera sobre el rumbo definitivo de la legislatura desde la advertencia de que el presidente ... del Gobierno, Pedro Sánchez, debe «mover ficha» antes de que colapse su mandato después del anuncio de Carles Puigdemont de que rompe su pacto con el PSOE, lo que deja al Ejecutivo de coalición de centroizquierda en la cuerda floja de la minoría parlamentaria una vez que las bases de la formación soberanista catalana darán previsiblemente luz verde a la propuesta de su dirección mañana jueves.

