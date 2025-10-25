Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitor Esteban y Arnaldo Otegi, en primera fila, en la tribuna de invitados del pleno de política general del pasado mes en el Parlamento Vasco. EP

PNV y EH Bildu acercan posturas hacia un nuevo «Concierto Político» para Euskadi

Los partidos intentan soslayar el escollo del derecho a decidir con una apuesta por un nuevo acuerdo con el Estado basado en la bilateralidad

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Sábado, 25 de octubre 2025, 06:58

Comenta

El PNV y EH Bildu trabajan ya sobre la idea de que una futura reforma estatutaria en Euskadi se sustente en la idea de un ... nuevo «Concierto político» que sirva para profundizar en el autogobierno y hacerlo compatible con el principio de legalidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  3. 3 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    «Ni me he jubilado ni me he quedado ciego. Soy aerografista y tatuador»
  9. 9

    EH Bildu se desmarca del boicot a dos ertzainas en un curso de la EHU: «No debería cuestionarse su participación»
  10. 10

    El acoso a la Ertzaintza se agrava tras el boicot a la charla de dos agentes en la EHU en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco PNV y EH Bildu acercan posturas hacia un nuevo «Concierto Político» para Euskadi

PNV y EH Bildu acercan posturas hacia un nuevo «Concierto Político» para Euskadi