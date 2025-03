PNV y EH Bildu evitan alejarse de Sánchez y asumen un debate europeo sobre la seguridad

PNV y EH Bildu evitaron ayer alejarse del Gobierno PSOE-Sumar y de Pedro Sánchez. Lo hicieron tras entrevistarse por separado con el presidente ... del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el marco de una ronda de consultas con los grupos parlamentarios del Congreso, excepto Vox. El objetivo de las citas pasaba por abordar el nuevo contexto geopolítico europeo y la propuesta de rearme planteada por la UE tras el descuelgue de Estados Unidos del sistema de aliados creado tras la Segunda Guerra Mundial. A pesar de lo espinoso de la cuestión –el aumento del gasto militar en Europa para garantizar su autonomía estratégica frente a las nuevas amenazas del expansionismo ruso– y la indefinición de la propuesta, los nacionalistas vascos dejaron claro que siguen siendo el soporte de la legislatura y colocaron la pelota en el tejado europeo. De esta forma despejan un balón incómodo en la política doméstica.

El hasta ahora portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, expresó el apoyo de su partido a la propuesta de aumentar el gasto en Defensa en el marco de un plan europeo de seguridad que dé respuesta a los cambios geopolíticos provocados por la nueva situación internacional tras la decisión de Estados Unidos de alejarse de la UE en la guerra de Ucrania. «No hay plan europeo todavía, pero hay ideas, es lo que se tiene que discutir», añadió el dirigente jeltzale tras su reunión con el presidente en el Palacio de la Moncloa.

«Somos europeístas, estamos en el cauce central, estamos próximos a las posiciones de los populares, los socialistas y los liberales europeos. Estamos ahí y no vamos a jugar a política interna, es un tema grave, nuestros valores, nuestra forma de vida y nuestro bienestar están en juego», señaló. Esteban recordó, de hecho, que el PNV votó el pasado miércoles una resolución en esa dirección que tuvo el rechazo de EH Bildu y Vox y el respaldo expreso de las grandes familias ideológicas europeas.

Esteban se mostró también a la espera de que se concreten los cauces de financiación para hacer viable se proyecto de seguridad e indicó que tendrá que registrarse un debate «en profundidad» en el Congreso después de la comparecencia del presidente del Gobierno tras la próxima cumbre europea. «Probablemente lo tengamos más definido en dos semanas», apuntó. Además, defendió que ese plan de defensa europea incluya «aplicaciones civiles» e implique no adquirir al final material militar, tecnológico o de suministros a Estados Unidos.

También se posicionó a favor de un nuevo posicionamiento industrial para hacer frente a la estrategia arancelaria de la Administración de Donald Trump. «Habrá que repensar algunas cosas y no podemos dejar a los colectivos más desamparados al albur de lo que pueda suceder», dijo. En ese sentido, insistió en que «la situación es grave no solo para la seguridad sino también para la economía y el bienestar de todos».

A su vez, EHBildu evitó también cualquier atisbo de ruptura con el Gobierno de Sánchez tras la entrevista que mantuvo su portavoz, Mertxe Aizpurua, con el presidente. La coalición empleó un tono medido tras la reunión, anunció que su Mesa Política debatirá la situación y definirá una posición «integral».

En un comunicado difundido después de la cita, EH Bildu precisó que el encuentro tuvo lugar con un espíritu «respetuoso, cordial y constructivo». La formación analizará su posición «con la profundidad y seriedad» que plantea el nuevo escenario geopolítico. «El encuentro permite dar un marco de continuidad y diálogo para el desarrollo de la legislatura y los avances pendientes en ella», se recoge en la declaración. Este registro contrasta abiertamente con la posición de Podemos, que sostiene que el respaldo de Sánchez al aumento del gasto militar marca un antes y un después en su relación con el Gobierno.

La fotografía de ayer fue inédita e ilustra el profundo cambio político experimentado desde el momento en el que EH Bildu se ha convertido en un socio decisivo del Gobierno de Sánchez. Se trataba de la primera vez que la izquierda independentista vasca celebra un encuentro en la sede de la Presidencia del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa. En octubre de 2023 ya se celebró una primera reunión en el Congreso con representantes de la izquierda soberanista. Con anterioridad, durante la pandemia se habían celebrado algunos encuentros telemáticos entre el presidente y EH Bildu.

Primera vez en Moncloa

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró ayer que trasladó a Sánchez que votarán en contra de subir el gasto militar. «Con nosotros que no cuenten para ello, a no ser que les expliquen muy bien y muy despacito» los motivos y los detalles de ese incremento, aunque él mismo pronosticó que los planes del líder socialista no pasan por llevar una medida así al Congreso. «Tenemos claro que la guerra está aquí y que el mundo no es como queremos que sea, sino como es. Quizás no hay que gastar más sino gastar mejor», añadió el líder republicano. El líder del BNG, Néstor Rego, también informó que la voluntad del presidente no pasa por someter este asunto al debate en el Congreso.