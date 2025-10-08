El PNV de Azpeitia condena la retirada de la bandera palestina de su batzoki Acusa a GKS de «dividir la unidad de la sociedad vasca frente al genocidio de Israel»

I.G. Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:09 Comenta Compartir

El PNV de Azpeitia ha condenado este miércoles la retirada de la bandera palestina que ondeaba en su batzoki. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que la formación jeltzale acusa a GKS de «perjudicar al pueblo palestino, dividiendo la unidad de la sociedad vasca frente al genocidio», y en lo que considera «un grave ataque a la libertad y al pluralismo político».

La nota de la forma jeltzale comienza con una crítica hacia la agrupación, que «se erige en policía, juez y ejecutor que decide quién puede y quién no puede posicionarse en contra del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino en Gaza. Es necesario recordarle a GKS la contradicción que supone, en relación con sus acusaciones gratuitas, el hecho de que, hasta hace cuatro días, su web estaba alojada en una plataforma israelí».

Asimismo, el PNV de Azpeitia recuerda que «las instituciones vascas lideradas por el PNV llevan muchos años, mucho antes de que GKS mencionara por primera vez al pueblo palestino y mucho antes del 7 de octubre de 2023, contribuyendo activamente, con fondos económicos y proyectos de cooperación, con la misión de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos y con otras ONG internacionales».

En el comunicado, la formación jeltzale asegura que acciones como el de la retirada obligada de la bandera palestina «consiguen dividir a la sociedad y debilitar la respuesta cívica y política que merece aquella masacre. GKS demuestra con ello que no le importa perjudicar la causa del pueblo palestino, dividiendo y debilitando la respuesta social. Lo que realmente les interesa es instrumentalizar aquella causa para hacer una pseudo-política partidaria y detestable».

Frente a lo que denuncian como «un grave ataque a la libertad y al pluralismo político en Azpeitia», anuncian que no se quedarán de brazos cruzados. «El PNV reclama a la alcaldesa una rápida reacción. Una declaración firme y clara del ayuntamiento expresando la repulsa institucional ante estos ataques. Hoy mismo, el PNV volverá a colocar la bandera de Palestina en su sede de Azpeitia. Lo hará cuantas veces sea necesario. No tolerará actitudes tan inmaduras como fascistas en su contra», concluye.