El PNV aprieta a Sánchez y le exige culminar el Estatuto antes de que descarrile la legislatura

El PNV quiere apretar ahora a Pedro Sánchez para que complete el Estatuto antes de que la legislatura pueda descarrilar, una variable que es factible ... a medio plazo. Este es el telón de fondo de la estrategia que los jeltzales han modulado en Madrid, que marca severas distancias hacia el presidente del Gobierno en el momento más crítico de su mandato tras los últimos casos de corrupción, con el punto de mira de la investigación judicial en los exsecretarios de Organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, por supuestas mordidas en contratos de obras públicas.

El PNV se ha convertido en el socio más crítico y exigente de Sánchez, como se ha demostrado en el último pleno. La portavoz jeltzale, Maribel Vaquero, afeó al presidente la falta de respuestas suficientes ante el caso Cerdán, le censuró por querer difundir «tinta de chipirón» para confundir a la ciudadanía, por no asumir sus responsabilidades políticas y por seguir sin ofrecer todas las explicaciones necesarias a las preguntas pendientes.

No obstante, los jeltzales, a pesar de haber endurecido su discurso, no rompen sus relaciones y confían en que el Ejecutivo central, acuciado por la necesidad, no solo clarifique su voluntad de transparencia sino que cumpla sus compromisos de investidura. Y también que 'mueva ficha' de cara a la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias convocada para el próximo 15 de julio. Lo que está en juego, en su opinión, es la culminación del Estatuto y un acuerdo sobre las traspasos pendientes, entre las que se encuentra la apertura de un proceso de negociación sobre el régimen económico de la Seguridad Social.

Y el PNV no parece dispuesto a dejar pasar este momento para exprimir a tope la coyuntura y dar carpetazo a una cuestión –el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika– que sufre un retraso histórico y genera una notable frustración en el nacionalismo vasco. El PNV cree que es el momento de apretar. Sobre todo porque un hipotético vuelco político hacia la derecha pondría en peligro, al menos en principio, la discusión sobre un nuevo pacto estatutario.

Los jeltzales consideran básico situar en el foco la cuestión de la culminación del Estatuto una bandera en la que envolverse en un momento en el que los partidos vascos debaten las bases de un nuevo estatus de autogobierno.

El tono severo del PNV, de marcar distancias con Sánchez, responde a una reflexión de este partido que considera que los actuales escándalos de corrupción obligan a los socios parlamentarios a no contemporizar y a endurecer su posición pero sin romper la cuerda de la gobernabilidad. En su opinión, su papel responde a «un ejercicio de responsabilidad» que también obedece a una demanda ciudadana que está muy presente en su propio electorado, en el que un sector se muestra más crítico por su respaldo al Gobierno. La decisión de agotar o no la legislatura depende de Sánchez, insisten, aunque la posibilidad de no sacar los Presupuestos empieza a verse desde el PNV como un escenario que demostraría la inviabilidad de la legislatura y la prolongación de un calvario político negativo para el progreso económico y para la propia regeneración del sistema político.

«Ir mucho más allá»

Desde el Gobierno se relativiza la retórica exigente del PNV y se enmarca en sus necesidades del escenario político y en la opción por la que se ha decantado para capitalizar la negociación de la culminación del Estatuto en la pugna que libra sobre todo con Bildu por rentabilizar la cuestión del autogobierno y disputar la hegemonía del nacionalismo.

Desde EH Bildu se comparte también que la legislatura, a pesar de su fragilidad, sigue ofreciendo una 'ventana de oportunidad' abierta para abordar la cuestión de la realidad plurinacional del Estado y un programa de regeneración que intente desactivar algunos de los candados del 'régimen del 78'. En ese sentido, el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, defendió ayer en RNE que en esta situación tan precaria «hay que ir mucho más allá»: «Las medidas en su gran mayoría son bienintencionadas, lo que queda por ver es si son eficaces y su alcance es suficiente». Para Matute, más allá de la absoluta necesidad de superar la lacra «estructural» de la corrupción, se ha puesto en marcha «una operación» desde «sectores del Estado» para acabar con el actual Gobierno de Pedro Sánchez y para abortar que vaya en una determinada dirección política «plurinacional». Y para ello, en su opinión, se utiliza la baza de la corrupción como «una excusa» y un ariete de desgaste político contra Sánchez.