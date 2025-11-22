Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El secretario general del Partido Demócrata Europeo, Sandro Gozi, el presidente, François Bayrou, y Esteban, ayer en el congreso de Barakaldo. EP

El PNV aprieta a Sánchez con el Estatuto ante el riesgo de colapso tras la condena al fiscal general

Los jeltzales, que tienen una de las llaves de la legislatura, ven posible un acuerdo con el Gobierno sobre los Presupuestos, aunque admiten que no hay mayoría para aprobarlos

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:03

El PNV presiona al límite con la exigencia de cumplimiento del Estatuto de Gernika antes del 31 de diciembre en un momento de serio colapso ... de la legislatura tras las últimas revelaciones del informe de la UCO, que estrechan el cerco sobre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y la sentencia que condena e inhabilita al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber revelado información fiscal del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para replicar un bulo falso.

El PNV aprieta a Sánchez con el Estatuto ante el riesgo de colapso tras la condena al fiscal general

