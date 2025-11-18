El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía

El PNV ha apartado de sus funciones a la concejal de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar presuntamente un examen a un policía municipal. Fuentes ... sindicales aseguran en declaraciones a este periódico que todo apunta a que Sonia López favoreció a «un agente para que consiguiera la plaza».

En la comisaría de la Policía Local de la localidad marinera existe un «profundo malestar», ya que mediante la supuesta mediación de la edil jeltzale, un agente ha conseguido hacerse con la plaza de suboficial en un proceso de selección. Medios cercanos al caso aseguran que, en cuanto se ha conocido la situación en el PNV, López ha sido «apartada» y se prevé que haga efectiva su renuncia en el pleno de este mismo mes. Preguntado al respecto, el equipo de gobierno declinó ayer hacer declaraciones y señaló que este martes harán pública una comunicación sobre el caso.

Según señalan miembros de la comisaría, las bases del proceso de selección se habían negociado previamente entre el Ayuntamiento y Erne, el sindicato mayoritario en la plantilla de la Policía santurtziarra, que cuenta con un centenar de agentes. Detallan que su delegado sindical sería presuntamente el agente «implicado» en esta situación. «Hay situaciones que apuntan a que el delegado ha sido favorecido», subrayan tras recordar que en la pasada legislatura, en el curso 21-22, tuvo lugar otro proceso de selección en el que los policías se examinaban para aspirar a ascender a agente primero. En esa ocasión, el aludido «suspendió. Y ahora se presenta al puesto de suboficial, que es una categoría mayor, y ha aprobado casi con la mayor nota, quedando en segundo puesto» de los diez que se examinaron. En total había tres plazas.

Los resultados del tribunal, con fecha del 7 de octubre y a los que ha tenido acceso este periódico, reflejan que «del máximo de 50 puntos ha sacado 44, tres menos que el que ha quedado primero». «De confirmarse los hechos, invalidaría la prueba y la concejala tendría que asumir responsabilidades», mantienen los policías que han destapado las sospechas.

Ampliar Sonia López.

Lo mismo recalcan desde los grupos de la oposición. EH Bildu ha señalado que «de confirmarse esta y de ser cierto que ha habido trato de favor en este sentido, esto es muy grave, y se debería actuar en consecuencia, depurando responsabilidades, explicando qué ha pasado y en caso necesario repitiendo el proceso, ya que no ha habido igualdad de condiciones entre las personas aspirantes. No descartamos tomar medidas legales si lo viéramos necesario en función de los acontecimientos».

Mientras, el PSE recalcó que «nos mantendremos a la espera de informaciones y explicaciones oficiales. Pero de verificarse los hechos, que implican una interferencia en un proceso de promoción interna o cualquier tipo de trato de favor, sería indispensable que se activaran de inmediato los mecanismos de control, y si fuera necesario la apertura de expedientes informativos, revisión de los procedimientos afectados declarando la nulidad del proceso y la asunción de las responsabilidades que correspondan».

«Moción de censura»

«Es primordial que se esclarezcan los hechos y para ello se debe crear una comisión de investigación independiente que depure responsabilidades», apuntan desde Elkarrekin Podemos, para quienes «este equipo de gobierno ha cometido bastantes errores a lo largo de la legislatura y de ser esto cierto, es la gota que colma el vaso. Estaremos dispuestos a apoyar un cambio de gobierno, y con ello nos referimos abiertamente a apoyar una moción de censura». En este sentido, cabe destacar que el PNV gobierna en minoría con siete ediles. Le siguen EH Bildu con seis escaños, PSE con cinco, Podemos con dos y el PP con uno.

La formación popular, por su parte, declara que «en caso de confirmarse esta gravísima situación, pediremos a la alcaldesa explicaciones y exigiremos la adopción de responsabilidades, que no pueden ser otra que la dimisión de la concejala e iniciar una investigación para dilucidar esta cuestión, porque parece que hay indicios suficientes. Esa persona no puede seguir ejerciendo las funciones de concejala de Hacienda, Régimen Interior y Seguridad Ciudadana».