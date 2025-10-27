El PNV advierte de que Sánchez «no va a caer mañana por la mañana»

El PNV cree que el anuncio de la Ejecutiva de Junts de dar por concluido todo su acuerdo de investidura con el Gobierno de Pedro ... Sánchez no nos conduce «a unas elecciones mañana por la mañana» pero plantea un escenario que interpela directamente al jefe del Gobierno central a «trabajar para aunar mayorías». «Un Parlamento sin mayorías y sin presupuestos no es muy sostenible en el tiempo», opinan fuentes de este partido consultadas por este periódico.

La de los peneuvistas es una apelación directa a Sánchez sin críticas públicas a la decisión de Carles Puigdemont y de Junts, partido heredero de CiU, antiguo socio del PNV. Según estos medios nacionalistas vascos, la posición trasladada ayer por Junts «no hace otra cosa que constatar lo que ya se sabía: que existe una mayoría negativa en el Congreso».

En su opinión, se trata de una decisión «relevante» para Sánchez, «pero habrá que ver cómo evoluciona». El PNV, al igual que EH Bildu, sí se mantiene como aliado aunque ha elevado la exigencia al PSOE.