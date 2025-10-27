Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, hace declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara, E. P.

El PNV advierte de que Sánchez «no va a caer mañana por la mañana»

Los jeltzales emplazan al presidente del Gobierno a «trabajar para aunar mayorías»

Alberto Surio

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:38

El PNV cree que el anuncio de la Ejecutiva de Junts de dar por concluido todo su acuerdo de investidura con el Gobierno de Pedro ... Sánchez no nos conduce «a unas elecciones mañana por la mañana» pero plantea un escenario que interpela directamente al jefe del Gobierno central a «trabajar para aunar mayorías». «Un Parlamento sin mayorías y sin presupuestos no es muy sostenible en el tiempo», opinan fuentes de este partido consultadas por este periódico.

