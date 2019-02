El PNV afronta el adelanto «preparado» y augura que será «protagonista» tras el 28-A El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ofrece una rueda de prensa este viernes para analizar la declaración institucional del presidente del Gobierno. / EFE Esteban ha asegurado que la formación jeltzale confía en que el Ejecutivo cumpla compromisos sobre transferencias antes de la cita electoral A. GONZÁLEZ EGAÑA Viernes, 15 febrero 2019, 13:02

«El PNV está preparado». Estas han sido las primeras palabras del portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, tras conocer el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno. En una breve comparecencia en Sabin Etxea, ha citado el lema de precampaña de la formación que lidera Andoni Ortuzar, 'Prest!', para recordar que el partido ya comenzó a movilizar a su electorado desde el pasado 3 de febrero tras la Asamblea Nacional que aprobó las listas al Congreso y al Senado. Esteban ha mostrado su satisfacción por que la cita no coincida con los comicios municipales y forales y por ello no se produzca el llamado «súperdomingo». Ha explicado que Pedro Sánchez no les ha consultado la fecha de las elecciones. «Esa es la verdad no nos ha llamado, pero es cierto que ha respetado nuestra línea roja que era el súperdomingo», ha repasado

El portavoz jeltzale en Madrid ha confesado además su convicción de que la sociedad vasca va a valorar «positivamente» el trabajo realizado por el partido nacionalista hasta ahora en Madrid y la importancia de tener un «PNV fuerte» en las Cortes españolas. Ha confiado en que el PNV tendrá «un buen resultado».

«En la próxima legislatura va a haber que hacer mucha política e hilar muy fino», ha avisado el portavoz jeltzale que está convencido de que el PNV será «protagonista» en la política que se haga a partir del 29 de abril en Madrid. El adelanto anunciado por Sánchez les coge con los candidatos ya elegidos y según ha explicado, también comenzaron «hace tiempo» a elaborar el programa electoral.

Preguntado por la negociación de las transferencias pendientes, ha confiado en que se cumpla el compromiso adquirido por el Gobierno del PSOE y ha apuntado que «hasta el 28 de abril puede seguir trabajando en ese tema». Ha valorado que por «por primera vez un Gobierno español reconoce un listado de transferencias y eso significa un compromiso». En ese terreno ha recordado que la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, también avanzó que hasta el último momento se intentarían en la medida de lo posible llevar adelante los compromisos transferenciales. Esteban ha asegurado que él se encargará además de recordárselo en estas semanas que restan hasta la cita electoral.

Preguntado por la cita del Aberri Eguna, ha asegurado que será en el mismo escenario, eso sí, según ha matizado la convocatoria «será un poco especial porque estaremos a una semana de la jornada electoral».