ERC plantea una ley que permita liberar a los presos

Esquerra pondrá la cuestión de los encarcelados en la negociación con el Gobierno

CRISTIAN REINO

Barcelona

Lunes, 15 abril 2019, 17:03

Una especie de ley de amnistía, sin llamarle como tal, o una alternativa a la petición de indulto, también sin llegar a citar este extremo. Esta es la propuesta legislativa que Esquerra Republicana llevará al Congreso de los Diputados en la próxima legislatura. «Hay que quitar la togas de la política y devolver el conflicto al terreno de la política», ha afirmado este lunes el candidato de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián.

La iniciativa de los republicanos busca que el Congreso levante las causas penales a los presos secesionistas. Una proposición de ley que tendrá por objetivo retirar todas las causas, tanto las que afectan a los presos como las que pesan sobre los dirigentes huidos en el extranjero o los alcaldes imputados por el 1-O. Hace tiempo que se especula con una petición de indulto, a pesar de que el juicio no ha terminado y se desconoce por tanto si los acusados serán condenados. El presidente del Gobierno, días atrás, evitó descartar el indulto a los líderes del 'procés' en una entrevista a La Sexta. Sin embargo, los secesionistas se niegan a pedir esta figura legal atribuida al Ejecutivo central, pues como ha señalado Rufián, su petición implica reconocer el delito. Y los líderes del 'procés' se niegan a admitir que organizar un referéndum es punible penalmente. Está por ver qué pasa si hay sentencia condenatoria.

Lo que propone ERC es una alternativa al indulto. El indulto general está expresamente prohibido en la Constitución pero no el indulto particular. En este caso, según Rufián, si esta ley saliera adelante, quien tendría que reconocer que no hizo bien las cosas sería el Estado y no los líderes soberanistas. «Proponemos esto. Somos un grupo parlamentario en un Congreso. Somos legisladores y proponemos legislar para intentar devolver un conflicto político a la política. Y no es tan difícil, lo único que hace falta es voluntad política», ha apuntado el número 2 de Esquerra por Barcelona. En cualquier caso, ERC no ha querido dar muchos detalles de la iniciativa legislativa, pues su intención es que forme parte de la negociación con el futuro Ejecutivo central. Se trata de «una oferta para sentarse a dialogar y ya se verán los mecanismo legales que se pueden llevar a cabo», según los republicanos. La propuesta está abierta.

Esta podría ser una de las cuestiones que ERC pondrá sobre la mesa en una hipotética negociación con el PSOE para una eventual investidura de Pedro Sánchez. Los republicanos llevan días afirmando que pedirán que el Gobierno se siente a abordar una solución política para la cuestión catalana y además plantearán la cuestión de la «represión», en esta caso la puesta en libertad de los presos. «Hay partidos, principalmente el PSOE, que tiene unas expectativas electorales, que habla de diálogo, pero nosotros consideramos que no se puede hablar mientras haya presos políticos», ha señalado Rufián.

ERC propone además otras dos medidas para abordar el pleito catalán. Además de levantar la judicialización, los republicanos reclaman al Gobierno una mesa de diálogo en la que estén representados todos los partidos. «Tenemos que dejar de negarnos entre nosotros mismos. Los independentistas no van a desaparecer y el resto de partidos tampoco. Hay que dialogar para intentar llegar a un acuerdo», según Rufián, quien hasta hace bien poco no reconocía a Cs y PP como interlocutores para buscar una salida a la cuestión catalana. La tercera pata pasaría por llevar a cabo una reforma legal que permita la convocatoria de un referéndum.