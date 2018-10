El plan de Zapatero para indultar a presos de ETA y su cita con Otegi desatan una bronca con el PP Eguiguren desvela que en 2006 el expresidente pensó medidas de gracia para amarrar la paz y los populares preguntan a Sánchez si hará lo mismo con los reclusos catalanes ELISA LÓPEZ / JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN Lunes, 15 octubre 2018, 06:36

. El encuentro protagonizado entre José Luis Rodríguez Zapatero y Arnaldo Otegi el pasado 8 de septiembre en el caserío Txillarre de Elgoibar -desvelado por este periódico-, y la posterior afirmación del exdirigente del PSE Jesús Eguiguren, de que el expresidente del Gobierno estudió indultar a presos de ETA en la tregua de 2006 para amarrar el final de la violencia han desatado una tormenta entre PSOE y PP. Los líderes populares, con Pablo Casado y Javier Maroto a la cabeza, insinuaron que el actual presidente, el también socialista Pedro Sánchez, se plantea ahora hacer lo mismo con los dirigentes independentistas catalanes presos. Casado incluso sugirió que Zapatero fue enviado a la reunión secreta para arrancar el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos del Estado.

Los rescoldos del diálogo entre Zapatero y la organización ya disuelta, hace ya más de doce años, han servido este puente festivo para agrandar la brecha que separa a ambas formaciones. Una bronca que evocó al agrio enfrentamiento que se vivió en aquel periodo, cuando el PP de Mariano Rajoy acusó a Zapatero de «traicionar a las víctimas» y los socialistas reprocharon a los populares que «utilizaran electoralmente el terrorismo». Nada más conocerse el encuentro Zapatero-Otegi, el PP aprovechó para arremeter contra Pedro Sánchez, al que exigió que desautorizara al exdirigente socialista por «poner en entredicho» el Pacto Antiterrorista firmado en su día por los dos grandes partidos. En concreto, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, exigió al presidente del Gobierno desvelar si conocía ese encuentro, y si no fuese así, debería «desautorizarlo porque Otegi es un líder proetarra que no ha condenado la violencia de la banda terrorista» y mantener un encuentro con él supone una «humillación a las víctimas» de ETA y una «ruptura» del acuerdo contra la violencia suscrito por los populares y el PSOE dirigido entonces por Zapatero. El presidente del PP fue ayer más allá en sus insinuaciones. Casado afirmó que no sabe si Pedro Sánchez «envió» al expresidente Zapatero a hablar con Otegi «y lo peor, para qué, si para empezar a negociar los Presupuestos o para un pacto de investidura con los batasunos cuatro meses después».

La tensión subió ayer de tono después de que Eguiguren desvelara que Zapatero planteó en 2006 indultar a presos de ETA para amarrar el fin de la banda en las negociaciones del fallido proceso de paz. El expresidente del PSE precisó que la medida de gracia se aplicaría sólo si se consolidaba la paz, rota por la bomba etarra en el aeropuerto de Barajas.

Un una entrevista en Radio Euskadi, el exdirigente socialista aseguró que el expresidente del Gobierno estudió la posibilidad de conceder indultos a presos de ETA en el fallido proceso de 2006, cuando pensaba que «iba a acabar el terrorismo». «Cuando más acosado estaba Zapatero por la derecha, cuando pensaba que iba a acabar el terrorismo, tenía planes de indulto a los presos, ni siquiera el cumplimiento de la condena y los beneficios penitenciarios, estaba dispuesto a ir por la vía de los indultos y mira cuántos años han pasado y estamos todavía con esto pendiente», señaló literalmente. Eguiguren señaló, en conversación con este periódico, que esas medidas de gracia solo se aplicarían si se consolidaba definitivamente la paz. Las declaraciones a Radio Euskadi del exdirigente socialista se grabaron el jueves antes de desvelarse la reunión secreta de Zapatero y Otegi.

El vicesecretario general de Organización del PP, el vitoriano Javier Maroto, reaccionó de inmediato denunciando que «Zapatero planteó indultos para presos etarras. Sánchez los plantea ahora para los políticos presos catalanes. Como dijo él mismo este viernes 'Yo no voy a ser menos'», en alusión a la broma que el líder socialista hizo tras ser abucheado en el desfile del 12 de octubre.

Los «emisarios» de Aznar

En medio de toda esta polémica, el coordinador general de EH Bildu, quiso quitar hierro a su cita con Zapatero al asegurar que no tenía nada que decir sobre ese encuentro mantenido en el caserío en el que la izquierda abertzale y destacados dirigentes socialistas mantuvieron conversaciones en aquel proceso de paz. El líder independentista quiso dejar claro que en su «larga» experiencia política ha tenido y sigue teniendo contactos con «muchísima gente y responsables políticos, y jefes y exjefes de Gobierno en Europa y el mundo». En este sentido, Otegi recordó que en 1999 se reunió en Burgos «con tres emisarios de Aznar, Ricardo Martí-Fluxá, Pedro Arriola y Javier Zarzalejos, y tenemos actas». Tras las numerosas críticas del PP, advirtió de que «no tendría inconveniente en hacerlas públicas y en decir dónde, cuándo, quiénes y sobre qué temas hablamos. Me parece que el ejercicio de hipocresía que hace la derecha española permanentemente solo conduce a la melancolía».