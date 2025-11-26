El plan de empleo de la Ertzaintza contempla 8.000 agentes para 2030

La Ertzaintza aspira a formar una plantilla con 8.000 agentes para el año 2030. Es decir, 700 más que los tiene en la actualidad. ... Para ello, el Gobierno Vasco aprobó ayer el plan de empleo para la policía autonómica, aprobado en julio en la Mesa de Negociación con el apoyo de los sindicatos Erne, Esan y Sip y que ahora se presentará en el Parlamento Vasco.

En lo que respecta a la próxima Oferta Pública de Empleo (OPE), que se celebrará entre enero y febrero, el consejero de Seguridad del Ejecutivo vasco, Imanol Pradales, informó ayer que, como novedad respecto a convocatorias anteriores, en la próxima OPE se van a suavizar los requisitos en la prueba psicotécnica, en la que bastará con aprobar el conjunto de esta prueba compuesta por un total de 120 puntos –el aprobado será con 60–, y no de todos y cada uno de los apartados que la integraban, como ocurría hasta ahora. En el último precedente de este año se produjo un suspenso masivo, ya que el 90% no superó la prueba. Un hecho que llevó al propio Zupiria a manifestar días después en una entrevista con este periódico que para ser ertzaina «hay que estudiar».

En total, la nueva convocatoria cuenta con 150 plazas, una cantidad que podrá ser ampliable hasta los 473 puestos, en función de las plazas de la Ertzaintza que no sean cubiertas en la convocatoria de 6 de marzo de 2025, un proceso que en estos momentos está sin finalizar.

El proceso de selección de los agentes de la 35ª promoción de la Ertzaintza contará, en la fase de oposición, con cuatro fases, todas ellas de carácter obligatorio y eliminatorio: una prueba psicotécnica, dirigida a la evaluación de las aptitudes intelectuales, una prueba de conocimientos; un examen psicotécnico, una prueba de aptitud física, y una entrevista personal.

Zupiria comentó ayer que esta planificación «facilitará la optimización de los recursos humanos, incluirá oportunidades de carrera y formación para las y los agentes, y permitirá un mejor rendimiento en términos de eficiencia». Además –añadió– «profundizará en la transparencia y la meritocracia, al posibilitar procesos de selección y promoción justos, transparentes y basados en el mérito».