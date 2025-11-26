Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una entrega de diplomas a nuevos ertzainas en la Academia de Arkaute. Blanca Castillo

El plan de empleo de la Ertzaintza contempla 8.000 agentes para 2030

Los requisitos para la prueba psicotécnica se suavizan tras el suspenso masivo de los aspirantes en la última oposición

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:33

La Ertzaintza aspira a formar una plantilla con 8.000 agentes para el año 2030. Es decir, 700 más que los tiene en la actualidad. ... Para ello, el Gobierno Vasco aprobó ayer el plan de empleo para la policía autonómica, aprobado en julio en la Mesa de Negociación con el apoyo de los sindicatos Erne, Esan y Sip y que ahora se presentará en el Parlamento Vasco.

