El plan de empleo de la Ertzaintza contempla 8.000 agentes para 2030
Los requisitos para la prueba psicotécnica se suavizan tras el suspenso masivo de los aspirantes en la última oposición
San Sebastián
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:33
La Ertzaintza aspira a formar una plantilla con 8.000 agentes para el año 2030. Es decir, 700 más que los tiene en la actualidad. ... Para ello, el Gobierno Vasco aprobó ayer el plan de empleo para la policía autonómica, aprobado en julio en la Mesa de Negociación con el apoyo de los sindicatos Erne, Esan y Sip y que ahora se presentará en el Parlamento Vasco.
En lo que respecta a la próxima Oferta Pública de Empleo (OPE), que se celebrará entre enero y febrero, el consejero de Seguridad del Ejecutivo vasco, Imanol Pradales, informó ayer que, como novedad respecto a convocatorias anteriores, en la próxima OPE se van a suavizar los requisitos en la prueba psicotécnica, en la que bastará con aprobar el conjunto de esta prueba compuesta por un total de 120 puntos –el aprobado será con 60–, y no de todos y cada uno de los apartados que la integraban, como ocurría hasta ahora. En el último precedente de este año se produjo un suspenso masivo, ya que el 90% no superó la prueba. Un hecho que llevó al propio Zupiria a manifestar días después en una entrevista con este periódico que para ser ertzaina «hay que estudiar».
En total, la nueva convocatoria cuenta con 150 plazas, una cantidad que podrá ser ampliable hasta los 473 puestos, en función de las plazas de la Ertzaintza que no sean cubiertas en la convocatoria de 6 de marzo de 2025, un proceso que en estos momentos está sin finalizar.
El proceso de selección de los agentes de la 35ª promoción de la Ertzaintza contará, en la fase de oposición, con cuatro fases, todas ellas de carácter obligatorio y eliminatorio: una prueba psicotécnica, dirigida a la evaluación de las aptitudes intelectuales, una prueba de conocimientos; un examen psicotécnico, una prueba de aptitud física, y una entrevista personal.
Zupiria comentó ayer que esta planificación «facilitará la optimización de los recursos humanos, incluirá oportunidades de carrera y formación para las y los agentes, y permitirá un mejor rendimiento en términos de eficiencia». Además –añadió– «profundizará en la transparencia y la meritocracia, al posibilitar procesos de selección y promoción justos, transparentes y basados en el mérito».
Aprobado el acuerdo sobre las condiciones laborales en cárceles
El Gobierno Vasco aprobó ayer el acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración General relativo a los horarios y condiciones de trabajo específicas del personal que presta servicios en los centros penitenciarios. El acuerdo, presentado por la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, cuenta con un presupuesto de 2.745.900 euros y tendrá una vigencia de cinco años. En Euskadi 800 personas se emplean en las tres cárceles vascas, donde hay 1.700 reclusos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión