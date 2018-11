Pilar de Borbón defiende dejar la tumba de Franco en el Valle de los Caídos La infanta Pilar de Borbón. / Efe «Para qué quitarlo de ahí, es como si me dicen quite usted a Felipe II, no me parece bien», afirma la hermana mayor del rey Juan Carlos en TVE EFE Sábado, 10 noviembre 2018, 17:45

La infanta Pilar de Borbón, hermana mayor del rey Juan Carlos, ha asegurado que «no le parece bien» que los restos de Francisco Franco sean exhumados del Valle de los Caídos, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez en virtud de la Ley de Memoria Histórica.

Pilar de Borbón, en declaraciones a EFE-TV, ha abogado por mantener la sepultura de Franco en la basílica en la que se encuentra desde su muerte en 1975, en lugar de enterrarlo en otro sitio.

«Para qué quitarlo de ahí. Es como si me dicen quite usted a Felipe II. Pues no, no me parece bien», ha sostenido la hermana de Juan Carlos I.

La infanta Pilar, de 82 años, ha reivindicado la Constitución con motivo de su 40 aniversario al ser el marco que ha permitido que España sea «un país libre y democrático».

Tras recordar que «España entera» participó en el referéndum de la Carta Magna -«incluida yo, que fui a votar, naturalmente»-, ha remarcado que el texto aprobado en 1978 representa un espacio en el que caben todos.

«Gracias a eso podemos protestar y los que protestan, protestan, y los que no protestan, no protestan», ha apuntado la duquesa de Badajoz.

En relación con la infanta Cristina, ha mostrado su satisfacción porque estuviera en la comida que tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela el pasado día 2 con motivo de la celebración del 80 cumpleaños de la reina Sofía.

«Estaba encantada de verla, claro. La pobre chica lo ha pasado mal. Ahora vamos a ver», ha afirmado la infanta Pilar, sin querer enjuiciar cuál será el papel de la hermana de Felipe VI a partir de ahora tras su absolución en el caso Nóos y el encarcelamiento de su marido, Iñaki Urdangarin.

Doña Pilar ha señalado que el festejo del aniversario de su cuñada fue «muy simpático» y en el encuentro en Zarzuela participaron muchos familiares de doña Sofía a los que hacía mucho que no veía. «Daba mucho gusto volverse a ver», ha apostillado.

Respecto a su hermano Juan Carlos, la duquesa de Badajoz ha comentado que «está muy bien y de buen humor» después de la operación de rodilla a la que se sometió el pasado mes de abril y la lesión de muñeca que sufrió en verano.

Pilar de Borbón es presidenta de honor de la asociación Nuevo Futuro, que este año cumple 50 años en su tarea de acoger a niños cuyos padres han perdido la tutela o tienen problemas de exclusión social.