Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Alemany

Piden en Bilbao que los presos de ETA «puedan volver a casa»

Gamarra y el PP vasco acusan a Sánchez de permitir quese «humille» a las víctimas de ETA

D. Guadilla

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:12

Varios miles de personas recorrieron ayer el centro de Bilbao para pedir que «los presos vascos, exiliados y deportados», en alusión a los miembros de ... ETA, «tengan la opción de regresar a sus casas». La manifestación, convocada por Sare, es la habitual que se celebra todos los años durante la Aste Nagusia. La AVT había pedido su prohibición, aunque la Audiencia Nacional finalmente dio luz verde al recorrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  2. 2

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  3. 3

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  4. 4 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  5. 5

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  6. 6 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  7. 7

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  8. 8

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  9. 9 La reflexión de un escritor sobre las esquelas de los periódicos: «Cómo nos gusta ver que se van otros...»
  10. 10 Una joven bilbaína de visita en San Sebastián: «No podía irme sin probar esto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Piden en Bilbao que los presos de ETA «puedan volver a casa»

Piden en Bilbao que los presos de ETA «puedan volver a casa»