Piden en Bilbao que los presos de ETA «puedan volver a casa»

Varios miles de personas recorrieron ayer el centro de Bilbao para pedir que «los presos vascos, exiliados y deportados», en alusión a los miembros de ... ETA, «tengan la opción de regresar a sus casas». La manifestación, convocada por Sare, es la habitual que se celebra todos los años durante la Aste Nagusia. La AVT había pedido su prohibición, aunque la Audiencia Nacional finalmente dio luz verde al recorrido.

En el comunicado lanzado por Sare se señalaba que «son varios los sufrimientos y consecuencias que siguen estando vigentes». «Cuando hablamos de consecuencias nos estamos refiriendo a las consecuencias que nos ha dejado el conflicto que durante tantos años tanto sufrimiento generó», señaló el colectivo.

«Las víctimas tienen derecho a la verdad, a ser reconocidas por parte de las instituciones y a la reparación, y necesitamos seguir avanzando en ese camino. No podemos olvidar, sin embargo, que para dar el salto a los escenarios de convivencia que tanto ansiamos, será imprescindible acabar con todos los sufrimientos y consecuencias, y esto supone dar una resolución definitiva a la cuestión de los y las presas, exiliadas y deportadas vascos», aseguró Sare, colectivo para el que esa solución «vendrá con la eliminación de las leyes y políticas de excepción».

El PP, en la txosna

El PP elevó ayer el tono contra Pedro Sánchez sobre una cuestión que, un año más, ha centrado parte del debate político en Euskadi durante este verano: la presencia de mensajes de apoyo a los presos de ETA en los recintos festivos de los diferentes municipios vascos. Durante una visita realizada a la txosna que ha instalado el PP en Bilbao en la Aste Nagusia, Cuca Gamarra -hasta hace poco más de un mes 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo- acusó directamente al presidente del Gobierno de permitir que se «humille» a las víctimas del terrorismo.