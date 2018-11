Vox pide para los políticos del 'procés' acusados 700 años de cárcel Oriol Junqueras. / AFP El secretario general de la formación ha enumerado las «amenazas» que tiene hoy España, entre las que ha citado a separatistas, mafias, luchas de género y «papanatas que pretenden repartir carnés de europeos» EFE Pamplona Viernes, 2 noviembre 2018, 23:33

El secretario general de Vox, Javier Ortega, ha anunciado que su partido ha presentado hoy un escrito de acusación en el Supremo «contra los golpistas» catalanes en el que solicitan más de 700 años de prisión. «España no está en juego, no se negocia, no se vota. España se defiende hasta sus últimas consecuencias», ha dicho durante un acto político en la capital navarra.

Con Vox, ha subrayado, «no existen presiones ni amenazas ni componendas, estamos decididos a derrotar a los golpistas, a los cómplices y a los traidores que desde la Moncloa les están poniendo alfombras» «¿Están esperando a indultar a los golpistas y que ni siquiera tengan que pagar los costes? Pues se ha equivocado», ha aseverado Javier Ortefa, que también se ha referido a la reforma de la Constitución para derogar la transitoria cuarta que permite la anexión de Navarra a Euskadi. «Tenéis que ayudarnos para parar a este gobierno», para «recuperar la dignidad de las instituciones y que entiendan que Navarra no es moneda de cambio», ha agregado

Tras defender a la Guardia Civil, Ortega ha advertido que no van a permitir que en Navarra ocurra lo que sucede en Cataluña ni tampoco «la destrucción de España». Además, ha subrayado: «Queremos una reforma del código penal y de la ley de partidos que ilegalice a los proetarras y separatistas, renovar la ley del aborto para garantizar el derecho a la vida, derogar la ley de memoria histórica que enfrenta a los españoles para devolver el derecho a pensar en libertad».

El secretario general de Vox ha enumerado las «amenazas» que tiene hoy España, entre las que ha citado a separatistas, mafias, luchas de género y «papanatas que pretenden repartir carnés de europeos». Y es que Vox «quiere una Europa donde la soberanía de España se respete, sepa controlar sus fronteras, donde no pueda ocurrir que quien ha dado un golpe de estado salgo corriendo y se refugie en Bélgica o Alemania, ni que exija cuotas de emigrantes y no podamos siquiera preguntar si son terroristas o no».

Tras manifestar que su partido desea poner fin al gobierno del PSOE en Andalucía, Ortega ha añadido que quieren poner fin asimismo a las subvenciones a partidos, sindicatos y otras organizaciones para ayudar a autónomos o personas con discapacidad.

Antes Salud Anguita, concejal en Jaén y responsable territorial de Vox, ha indicado que ya superan los 14.600 afiliados «que no son como los de otros partidos porque ante todo son valientes al defender unos principios y valores que otros han perdido, han dejado para convertirse en los políticamente correcto». «Defendemos la familia, la vida, colores y símbolos» aunque «por eso nos llamen fachas», ha apuntado, y añadido que «España se defiende, se lleva en el corazón», no como «la derecha cobarde», por lo que ha augurado que Vox va a lograr representación «en todas la provincias de Andalucía para decirle: Susuna vete ya».