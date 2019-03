El PNV pide calma para decidir sobre la alianza europea con el PDeCAT ANDER CARAZO VITORIA. Miércoles, 20 marzo 2019, 07:06

Al PNV no le corre prisa tomar una decisión sobre concurrir a las elecciones europeas del 26 de mayo junto al PDeCAT o romper los lazos que históricamente le unen con la antigua Convergència. Así lo consideró ayer el portavoz nacionalista en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que pidió calma y aseguró que «lo más lógico» sería que la dirección de Andoni Ortuzar postergase aún su resolución hasta agotar plazos. «No hay ninguna decisión tomada. Mañana -por hoy- el EBB (Euzkadi Buru Batzar) dirá algo, pero perfectamente puede no hacerlo. Esperar sería lo lógico», afirmó tras un mitin electoral en el concejo vitoriano de Estarrona.

Esteban no quiso aclarar en qué punto se encuentran ahora mismo las relaciones con la formación que dirige Carles Puigdemont tras el envite soberanista en Cataluña y las duras críticas del expresident al lehendakari, Iñigo Urkullu, por su declaración en el juicio del procés. «Todos nos llevamos bien. Hay que hablar con todos en política», esquivó con media sonrisa en el rostro.

Y es que más allá de lo que suceda respecto a la candidatura al Parlamento europeo queda por ver cómo se afronta el día después para mantener viva la colaboración institucional entre ambas formaciones. Por eso, el portavoz peneuvista en las Cortes anduvo cauteloso a la hora de elegir sus palabras para hablar sobre el PDeCAT justo después de haber protagonizado un mitin con críticas al resto del arco parlamentario.

Ni el PSE, con quien gobierna en la mayoría de instituciones vascas, se libró de esos dardos. Aitor Esteban cargó contra el ministro de Agricultura, Luis Planas, al hilo de sus palabras en una entrevista concedida a El Correo respecto a que la creación de una denominación de origen particular para el vino de Rioja Alavesa sería «muy nociva». «Ya sabemos lo que se puede esperar del ministro socialista de turno si no está el PNV allí. Tendrá que aguantarnos e incluso replantearse todas estas circunstancias», avisó antes de recalcar que el partido de Pedro Sánchez «no va a hacer nada» si no tiene presión de «una representación que esté pensando en los intereses vascos». Un evidente recordatorio a los votantes nacionalistas ante el miedo a verse perjudicados por la lucha entre los grandes partidos.