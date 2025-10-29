Un alcalde de la generación 'milenial'

Jon Insausti Maisterrena (Donostia, 1989) no supone ninguna cara nueva en los pasillos y despachos del Ayuntamiento, ya que llegó a Alderdi Eder hace ya ... una década. Pero el nuevo alcalde de San Sebastián sí que se convierte en uno de los primeros alcaldes de la llamada 'generación milenial', los nacidos a finales del siglo pasado. Es decir, un verdadero relevo generacional, en un momento en el que la desafección política la capitalizan en buena medida las camadas más jóvenes y cuando se piden líderes nuevos y frescos.

Cierto es que no es habitual que una capital sea dirigida por un primer edil de tan solo 36 años, aunque por ejemplo el socialista Odón Elorza asumió la responsabilidad en 1991 con tan solo 33 'primaveras'. Todo un reto, en cualquier caso, para un Insausti convertido en la apuesta del PNV para relevar a Eneko Goia y optar dentro de año y medio a revalidar la Alcaldía. Quienes le conocen destacan de él su «mente brillante», que falta le hará para pilotar con éxito una ciudad en la que la carestía y escasez de vivienda, la demanda de más seguridad y la afección del turismo son problemas que sublevan a la ciudadanía.

Insausti, eso sí, es un donostiarra de pura cepa, algo muy valorado por el votante de San Sebastián. Aquí ha transcurrido su infancia y juventud, ya que es natural de la Parte Vieja, y actualmente vecino de Alza. Un tímido donostiarra de 36 años acostumbrado a madrugar para cumplir con las sesiones de 'running' (este domingo corrió la Donibane-Hondarribia), apasionado de la Tamborrada e interesado por la lectura. Se afilió al partido con 20 años y trabajó mano a mano con Goia desde la campaña electoral que auparía en 2015 al hasta ahora alcalde. Una colaboración que les ha llevado a construir, según aseguran desde el partido, «una gran amistad» y que ha convertido a Insausti en el 'delfín' de Eneko Goia.

Si algo destacan quienes conocen a Insausti es su vocación. «Es el primero en abrir el Ayuntamiento y el último en cerrarlo, junto a Goia», aseguran. Se levanta entre las 5 y las 6 de la mañana para salir a correr antes de ir al consistorio. Este año correrá su décima Behobia, ha participado en varios maratones y practica 'trail running' con el Club Vasco de Camping. Es deportista pero no se queda al margen de la fiesta. Más cuando está entre sus obligaciones como concejal. Desde que era niño ha salido en las tamborradas de Lurgorri –en esta junto al propio Goia– y Morlans, ha participado en el desfile de Artzainak eta Inudeak con Kresala, es un aficionado a las euskal dantzak y ha tenido «la emoción» de portar la antorcha del 31 de agosto.Tray

Trayectoria en el PNV

Su paso por las juventudes del PNV le llevó a colaborar con Goia en la campaña electoral para las elecciones municipales de 2025, donde se encargó de labores como la comunicación con los medios o la organización de los actos. Tras su llegada al Ayuntamiento en 2015, se mantuvo siempre bajo el tutelaje de Goia y fue en 2018 cuando recibió la responsabilidad de la cartera de Cultura y Euskera. Después adquirió también turismo. Entre sus hitos están haber reducido los grupos turísticos a 25 personas y que Donostia recaude el 100% de la tasa turística. En 2016, con motivo de la capitalidad cultural de Donostia, participó en foros sobre paz y convivencia. Ahora se erige como pieza fundamental en el relevo generacional que quiere llevar a cabo el partido.

Insausti comenzó su recorrido educativo en la ikastola Orixe para pasar después a La Salle de Loiola. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas por la EHU, cuenta con un Máster en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, otro en Innovación Social e Industrias Culturales y Creativas, y un Máster de Profesorado en Educación Secundaria. Antes de dedicarse a la política municipal, trabajó en el Banco Guipuzcoano, en Nekatur y participó en el programa europeo Transcreativa.

Desde hoy coge el bastón de mando para dirigir una ciudad que afronta grandes cambios y que quiere seguir en la 'Champions' de las capitales. Le tocará ahora lidiar con una mayor fiscalización de su socio socialista, con la oposición de EH Bildu y el PP, y con las demandas de los vecinos cuando patee la calle. Y aunque no es especialmente futbolero, se estrenará este sábado en el palco de Anoeta en el derbi vasco Real-Athletic, en el que también será objeto de todas las miradas.