Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Insausti, nuevo alcalde

Un alcalde de la generación 'milenial'

Insausti no será una cara nueva en el Ayuntamiento pero sí uno de los primeros representantes de las nuevas camadas de jóvenes en asumir la responsabilidad de dirigir una capital

Ander Balanzategi
Jorge Sainz

Ander Balanzategi y Jorge Sainz

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:18

Comenta

Jon Insausti Maisterrena (Donostia, 1989) no supone ninguna cara nueva en los pasillos y despachos del Ayuntamiento, ya que llegó a Alderdi Eder hace ya ... una década. Pero el nuevo alcalde de San Sebastián sí que se convierte en uno de los primeros alcaldes de la llamada 'generación milenial', los nacidos a finales del siglo pasado. Es decir, un verdadero relevo generacional, en un momento en el que la desafección política la capitalizan en buena medida las camadas más jóvenes y cuando se piden líderes nuevos y frescos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  2. 2 Cierres en el comercio local de un barrio de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  5. 5 Una dermatóloga vasca analiza el sérum con efecto bótox de Mercadona: milagro antiedad o efecto flash pasajero
  6. 6

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8

    Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10 La curiosa ave que ha aparecido en la playa de La Concha de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un alcalde de la generación 'milenial'

Un alcalde de la generación &#039;milenial&#039;